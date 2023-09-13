بحث سبل النهوض بقطاع تجارة وصناعة الأثاث المحلي

بحث سبل النهوض بقطاع تجارة وصناعة الأثاث المحلي
التاريخ
9/13/2023 2:35:05 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمان 13 أيلول (بترا) - بحث تجار ومصنّعو الأثاث، سبل النهوض بالقطاع ودعمه، وأهمية الاتحاد تحت مظلة نقابة تجار ومصنّعي الأثاث، بهدف إيصال مشاكلهم إلى صناع القرار.
وقال النقيب أحمد الجنيدي، في بيان اليوم الأربعاء، إن القطاع مهم في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني، ما يستدعي دعمه لرفع مستوى الصناعة المحلية وزيادة الإنتاج وتخفيض نسب البطالة.
وناقش المجتمعون، آليات تشديد الرقابة وتقييد الاستيراد الفردي وتفعيل دور النقابة الإعلامي والترويجي، وإقامة المعارض في الداخل والخارج وسلبيات الضريبة المضافة وأسعار الطاقة وتكاليف الإنتاج وقلة العمالة المتخصصة.
وأكدوا ضرورة تشجيع المصنّعين المحليين على التصدير، لما له من أهمية في تنشيط الاقتصاد وتسويق المنتجات المحلية عبر الملحقيات التجارية في السفارات الأردنية، وإقامة معارض دولية في الأردن، لاستقطاب تجار من مختلف أنحاء العالم.
وبحثوا آليات الحد من البيع بسعر التكلفة وتفعيل قانون المنافسة والتقدم بشكاوى، لما يلحقه هذا النوع من البيع بأضرار لبقية التجار، بالإضافة إلى كيفية تحقيق العدالة ما بين المنتج المحلي والمستورد، من حيث الرسوم، بما يشجع الصناعة المحلية والمستهلك ويحمي التجار.
-- (بترا)
ع ن/أ م/ب ط
13/09/2023 09:54:03
MENAFN13092023000117011021ID1107062616
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.