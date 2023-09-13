بحث سبل النهوض بقطاع تجارة وصناعة الأثاث المحلي

عمان 13 أيلول (بترا) - بحث تجار ومصنّعو الأثاث، سبل النهوض بالقطاع ودعمه، وأهمية الاتحاد تحت مظلة نقابة تجار ومصنّعي الأثاث، بهدف إيصال مشاكلهم إلى صناع القرار.

وقال النقيب أحمد الجنيدي، في بيان اليوم الأربعاء، إن القطاع مهم في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني، ما يستدعي دعمه لرفع مستوى الصناعة المحلية وزيادة الإنتاج وتخفيض نسب البطالة.

وناقش المجتمعون، آليات تشديد الرقابة وتقييد الاستيراد الفردي وتفعيل دور النقابة الإعلامي والترويجي، وإقامة المعارض في الداخل والخارج وسلبيات الضريبة المضافة وأسعار الطاقة وتكاليف الإنتاج وقلة العمالة المتخصصة.

وأكدوا ضرورة تشجيع المصنّعين المحليين على التصدير، لما له من أهمية في تنشيط الاقتصاد وتسويق المنتجات المحلية عبر الملحقيات التجارية في السفارات الأردنية، وإقامة معارض دولية في الأردن، لاستقطاب تجار من مختلف أنحاء العالم.

وبحثوا آليات الحد من البيع بسعر التكلفة وتفعيل قانون المنافسة والتقدم بشكاوى، لما يلحقه هذا النوع من البيع بأضرار لبقية التجار، بالإضافة إلى كيفية تحقيق العدالة ما بين المنتج المحلي والمستورد، من حيث الرسوم، بما يشجع الصناعة المحلية والمستهلك ويحمي التجار.

-- (بترا)

ع ن/أ م/ب ط

13/09/2023 09:54:03