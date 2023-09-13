فيتنام: عشرات القتلى جراء حريق مبنى سكني
التاريخ
9/13/2023 2:35:05 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمان 13 أيلول (بترا) - قتل عشرات الأشخاص في حريق اندلع الليلة الماضية، في مبنى سكني في هانوي، بحسب حصيلة أولية أوردتها وكالة الأنباء الرسمية نقلاً عن السلطات المحلية في العاصمة الفيتنامية.
وقالت وكالة الأنباء الرسمية، إنّه إثر الحريق "تمّ إنقاذ نحو 70 شخصاً، ونُقل إلى المستشفيات 54 شخصا"، فيما لم يعرف عدد القتلى بعد.
وأظهرت مقاطع فيديو بثتها وسائل إعلام فيتنامية نيرانا تلتهم جزءا كبيرا من المبنى المكون من عشرة طوابق والواقع في زقاق ضيق بحي سكني في العاصمة هانوي.
وشهدت فيتنام في السنوات الأخيرة عدداً من الحرائق المميتة، في حوادث طرحت شكوكا حول عدم تطبيق قواعد السلامة في البلاد.
-- (بترا)
رصد/أغ/اص/ب ط
13/09/2023 09:43:33
MENAFN13092023000117011021ID1107062615
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