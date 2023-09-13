فيتنام: عشرات القتلى جراء حريق مبنى سكني

عمان 13 أيلول (بترا) - قتل عشرات الأشخاص في حريق اندلع الليلة الماضية، في مبنى سكني في هانوي، بحسب حصيلة أولية أوردتها وكالة الأنباء الرسمية نقلاً عن السلطات المحلية في العاصمة الفيتنامية.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية، إنّه إثر الحريق "تمّ إنقاذ نحو 70 شخصاً، ونُقل إلى المستشفيات 54 شخصا"، فيما لم يعرف عدد القتلى بعد.

وأظهرت مقاطع فيديو بثتها وسائل إعلام فيتنامية نيرانا تلتهم جزءا كبيرا من المبنى المكون من عشرة طوابق والواقع في زقاق ضيق بحي سكني في العاصمة هانوي.

وشهدت فيتنام في السنوات الأخيرة عدداً من الحرائق المميتة، في حوادث طرحت شكوكا حول عدم تطبيق قواعد السلامة في البلاد.

-- (بترا)

رصد/أغ/اص/ب ط

13/09/2023 09:43:33