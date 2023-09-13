السودان: انهيار 50 منزلا في ولاية نهر النيل بسبب غزارة الأمطار
التاريخ
9/13/2023 2:35:04 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمان 13 أيلول (بترا) - انهار نحو 50 منزلا بالكامل الليلة الماضية، في منطقة قدو بولاية نهر النيل شمالي السودان، جراء الأمطار الغزيرة التي ضربت البلاد، وفق ما أعلن الدفاع المدني في الولاية.
وذكر موقع "سودان تربيون" اليوم الأربعاء، أن قوات الدفاع المدني بولاية نهر النيل قالت إن أمطارا غزيرة تساقطت بمدينتي عطيرة والدامر أدت في وقت سابق إلى مصرع 4 أشخاص وإصابة آخرين، بينما تهدد مناسيب نهر الدندر الموسمي بولاية سنار جنوب شرق البلاد الأراضي الزراعية والمساكن.
وأفاد الموقع بأن مدينتي عطبرة والدامر شهدتا أمطارا غزيرة مصحوبة برياح قوية استمرت طوال ساعات الليلة الماضية، مشيرا إلى أن قوات الدفاع المدني تعمل حاليا على سحب المياه من محطة كهرباء عطبرة التحويلية بعد أن غمرتها مياه الأمطار، وذلك بعد أن تمكنت من سحب المياه من حي المربعات وسجن عطبرة وعدد من الشوارع الرئيسية.
وفي ولاية سنار، واصلت مناسيب نهر الدندر الارتفاع لليوم الثاني على التوالي بوتيرة متسارعة، حيث سجل صباح أمس عند محطه قياس مدينة الدندر التابعة لوزارة الري والموارد المائية، 13.18 متر بزيادة 18 سم عن منسوب اليوم الذي قبله، وزيادة 1.18 متر عن منسوب اليوم نفسه من العام 2022 والذي كان 12 مترا.
-- (بترا)
رصد/أغ/أ م/ب ط
13/09/2023 09:00:56
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