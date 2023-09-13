عمان 13 أيلول (بترا) - انهار نحو 50 منزلا بالكامل الليلة الماضية، في منطقة قدو بولاية نهر النيل شمالي السودان، جراء الأمطار الغزيرة التي ضربت البلاد، وفق ما أعلن الدفاع المدني في الولاية.

وذكر موقع "سودان تربيون" اليوم الأربعاء، أن قوات الدفاع المدني بولاية نهر النيل قالت إن أمطارا غزيرة تساقطت بمدينتي عطيرة والدامر أدت في وقت سابق إلى مصرع 4 أشخاص وإصابة آخرين، بينما تهدد مناسيب نهر الدندر الموسمي بولاية سنار جنوب شرق البلاد الأراضي الزراعية والمساكن.

وأفاد الموقع بأن مدينتي عطبرة والدامر شهدتا أمطارا غزيرة مصحوبة برياح قوية استمرت طوال ساعات الليلة الماضية، مشيرا إلى أن قوات الدفاع المدني تعمل حاليا على سحب المياه من محطة كهرباء عطبرة التحويلية بعد أن غمرتها مياه الأمطار، وذلك بعد أن تمكنت من سحب المياه من حي المربعات وسجن عطبرة وعدد من الشوارع الرئيسية.

وفي ولاية سنار، واصلت مناسيب نهر الدندر الارتفاع لليوم الثاني على التوالي بوتيرة متسارعة، حيث سجل صباح أمس عند محطه قياس مدينة الدندر التابعة لوزارة الري والموارد المائية، 13.18 متر بزيادة 18 سم عن منسوب اليوم الذي قبله، وزيادة 1.18 متر عن منسوب اليوم نفسه من العام 2022 والذي كان 12 مترا.

-- (بترا)

رصد/أغ/أ م/ب ط

13/09/2023 09:00:56