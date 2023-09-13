الذهب يتراجع لأدنى مستوياته خلال 3 أسابيع

عمان 13 أيلول (بترا)- تراجعت أسعار الذهب وخسرت أكثر من 4 دولارات خلال تداولات اليوم الأربعاء، لتتراجع لأدنى مستوياتها خلال 3 أسابيع.

ووفقا لوكالة بلومبيرغ للأخبار الاقتصادية، تراجع الذهب 0.21 بالمئة أو ما يعادل 4.03 دولار، ليصل إلى 1909.49 دولار للأونصة، في حين هبطت عقود الذهب تسليم أيلول 2023، بنسبة 0.18 بالمئة أو ما يعادل 3.55 دولار لتصل إلى 1931.5 دولار للأونصة.

-- (بترا)

رصد/أغ/أ م/ب ط

13/09/2023 08:37:51