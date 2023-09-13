زعيم الجمهوريين في مجلس النواب يجيز بدء إجراءات عزل بايدن

واشنطن 13 أيلول (بترا) - أعلن زعيم الجمهوريين في مجلس النواب الأميركي كيفن ماكارثي، مساء أمس الثلاثاء، موافقته على بدء إجراءات ترمي الى عزل الرئيس الديموقراطي جو بايدن على خلفية تعاملات لنجله هنتر، في خطوة تأتي قبل عام من الانتخابات الرئاسية.

وبحسب صحيفة واشنطن بوست، قال رئيس مجلس النواب "أطلب من لجنة التحقيقات في مجلس النواب بدء تحقيقات رسمية في وجود أسباب موجبة لعزل بايدن"، مشيراً إلى أن الرئيس الديموقراطي "كذب" على الشعب الأميركي بشأن أعمال ابنه المثيرة للجدل في الخارج.

وأوضح مكارثي أنّ الجمهوريين في مجلس النواب كشفوا ادعاءات خطيرة وذات مصداقية بشأن سلوك الرئيس بايدن، متّهماً الرئيس الديموقراطي بتغذية "ثقافة الفساد".

ولطالما كانت التعاملات التجارية التي قام بها هنتر بايدن في أوكرانيا والصين عندما كان والده نائبا للرئيس في عهد باراك أوباما، هدفا للجمهوريين، إلا انه لم يظهر بعد دليل موثوق به على أن الرئيس متورط في أي نشاط غير قانوني.

ويخضع هنتر بايدن (53 عاما) الذي تعافى من إدمان سابق على المخدرات، حاليا لتحقيق من قبل مدعٍ خاص من وزارة العدل الأميركية بشأن تهرب ضريبي محتمل، ويتوقع أن يتم توجيه الاتهام إليه بنهاية أيلول بجريمة فدرالية أخرى هي حيازة سلاح ناري، إلا أنه لم يتمّ توجيه أيّ اتّهام الى هنتر في جرائم مرتبطة بتعاملاته التجارية خارج الولايات المتحدة.

من جهة أخرى، سارع البيت الأبيض الى التنديد بـ"الدوافع السياسية" لقرار الجمهوريين، وقال الناطق باسم البيت الأبيض إيان سامز عبر منصة "إكس"، "حقّق الجمهوريون في مجلس النواب بشأن الرئيس تسعة أشهر ولم يعثروا على أيّ دليل على ارتكاب أي مخالفة".

وستتولّى التحقيق في ما إذا كانت هناك أسباب لعزل الرئيس، لجنة نيابية يهيمن عليها الجمهوريون.

-- (بترا)

ب خ/اص/ب ط

13/09/2023 08:37:01