الأمم المتحدة تتضامن مع ليبيا بسبب الفيضانات

الأمم المتحدة تتضامن مع ليبيا بسبب الفيضانات
التاريخ
9/13/2023 2:35:01 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
نيويورك 13 أيلول (بترا) - أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الليلة الماضية عن شعوره "بحزن عميق" إزاء التأثير الشديد للعاصفة دانيال والفيضانات اللاحقة التي ضربت الأجزاء الشرقية من ليبيا.
كما أعرب في بيان صدر باسمه عن تضامنه مع الشعب والسلطات الليبية في هذا الوقت العصيب، متقدما بخالص تعازيه لأسر الضحايا ومتمنيا للجرحى الشفاء العاجل.
وأودت العاصفة دانيال بحياة آلاف الأشخاص، كما فُقد آلاف آخرون، ودُمرت منازل، وألحقت أضرارًا بالبنية التحتية الحيوية.
وأعلنت الأمم المتحدة إنها تعمل مع الشركاء المحليين والوطنيين والدوليين لإيصال المساعدات الإنسانية المطلوبة بشكل عاجل إلى المناطق المتضررة.
-- (بترا)
م د/اص/ب ط
13/09/2023 08:23:52
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