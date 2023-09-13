الأمم المتحدة تتضامن مع ليبيا بسبب الفيضانات

نيويورك 13 أيلول (بترا) - أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الليلة الماضية عن شعوره "بحزن عميق" إزاء التأثير الشديد للعاصفة دانيال والفيضانات اللاحقة التي ضربت الأجزاء الشرقية من ليبيا.

كما أعرب في بيان صدر باسمه عن تضامنه مع الشعب والسلطات الليبية في هذا الوقت العصيب، متقدما بخالص تعازيه لأسر الضحايا ومتمنيا للجرحى الشفاء العاجل.

وأودت العاصفة دانيال بحياة آلاف الأشخاص، كما فُقد آلاف آخرون، ودُمرت منازل، وألحقت أضرارًا بالبنية التحتية الحيوية.

وأعلنت الأمم المتحدة إنها تعمل مع الشركاء المحليين والوطنيين والدوليين لإيصال المساعدات الإنسانية المطلوبة بشكل عاجل إلى المناطق المتضررة.

-- (بترا)

م د/اص/ب ط

13/09/2023 08:23:52