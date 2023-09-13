واشنطن تحذّر من إعادة تجميد أصول طهران بحال استخدمتها لغير الغايات الإنسانية المتفق عليها
التاريخ
9/13/2023 2:35:01 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
واشنطن 13 أيلول (بترا) - حذّرت الولايات المتحدة، مساء أمس الثلاثاء، من أنها قد تعيد تجميد الأصول الإيرانية التي سيتمّ تحريرها بموجب اتفاق للإفراج عن سجناء، في حال استخدمتها طهران لغايات غير إنسانية متفق عليها بين الطرفين.
وبحسب واشنطن تايمز، قالت واشنطن الاثنين الماضي إنها وافقت على نقل ستة مليارات دولار، وهي أصول إيرانية كانت مجمّدة في كوريا الجنوبية، إلى حساب خاص في قطر، وذلك في إطار اتفاق أبرم في آب تفرج بموجبه الجمهورية الإسلامية عن خمسة مواطنين أميركيين تحتجزهم.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر للصحافيين "سنبقى على يقظة ونراقب إنفاق هذه الأصول، ولدينا القدرة على تجميدها مجدداً في حال دعت الحاجة".
وشدّد على أنه سيكون لوزارة الخزانة الأميركية "إشراف صارم" على الأصول المنقولة من كوريا الجنوبية الى قطر، مضيفا "لدينا اطّلاع على كيفية إنفاقها، وقدرة على ضبط استخدامها".
وهذه الأصول هي أموال مستحقة لإيران، بموجب بيع النفط الى كوريا الجنوبية، جمّدتها سيول منذ انسحاب الولايات المتحدة بشكل أحادي عام 2018 من الاتفاق بشأن برنامج طهران النووي وأعادت فرض عقوبات على الجمهورية الإسلامية.
وتشدد إدارة الرئيس جو بايدن على أنه يمكن لإيران استخدام هذه الأموال حصراً لشراء الأغذية والأدوية والسلع الإنسانية الأخرى التي لا تشملها العقوبات الأميركية، إلا أن بعض المسؤولين في طهران ألمحوا الى عدم وجود قيود على إنفاق هذه الأرصدة.
-- (بترا)
ب خ/اص/ب ط
13/09/2023 08:14:22
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