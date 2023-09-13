واشنطن 13 أيلول (بترا) - حذّرت الولايات المتحدة، مساء أمس الثلاثاء، من أنها قد تعيد تجميد الأصول الإيرانية التي سيتمّ تحريرها بموجب اتفاق للإفراج عن سجناء، في حال استخدمتها طهران لغايات غير إنسانية متفق عليها بين الطرفين.

وبحسب واشنطن تايمز، قالت واشنطن الاثنين الماضي إنها وافقت على نقل ستة مليارات دولار، وهي أصول إيرانية كانت مجمّدة في كوريا الجنوبية، إلى حساب خاص في قطر، وذلك في إطار اتفاق أبرم في آب تفرج بموجبه الجمهورية الإسلامية عن خمسة مواطنين أميركيين تحتجزهم.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر للصحافيين "سنبقى على يقظة ونراقب إنفاق هذه الأصول، ولدينا القدرة على تجميدها مجدداً في حال دعت الحاجة".

وشدّد على أنه سيكون لوزارة الخزانة الأميركية "إشراف صارم" على الأصول المنقولة من كوريا الجنوبية الى قطر، مضيفا "لدينا اطّلاع على كيفية إنفاقها، وقدرة على ضبط استخدامها".

وهذه الأصول هي أموال مستحقة لإيران، بموجب بيع النفط الى كوريا الجنوبية، جمّدتها سيول منذ انسحاب الولايات المتحدة بشكل أحادي عام 2018 من الاتفاق بشأن برنامج طهران النووي وأعادت فرض عقوبات على الجمهورية الإسلامية.

وتشدد إدارة الرئيس جو بايدن على أنه يمكن لإيران استخدام هذه الأموال حصراً لشراء الأغذية والأدوية والسلع الإنسانية الأخرى التي لا تشملها العقوبات الأميركية، إلا أن بعض المسؤولين في طهران ألمحوا الى عدم وجود قيود على إنفاق هذه الأرصدة.

-- (بترا)

ب خ/اص/ب ط

13/09/2023 08:14:22