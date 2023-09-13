محاضرة تتناول حال الدراما الأردنية للمخرج حسن أبو شعيرة

محاضرة تتناول حال الدراما الأردنية للمخرج حسن أبو شعيرة
التاريخ
9/13/2023 2:35:00 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمان 13 أيلول (بترا) – لخص المخرج حسن أبو شعيرة، هموم الدراما الأردنية وتحدياتها وتطلعاتها، في المحاضرة التي ألقاها مساء أمس الثلاثاء، في دائرة المكتبة الوطنية، التي نظمها "منتدى النقد الدرامي"، وأدارتها نائب رئيس الهئة الادارية للمنتدى الدكتورة صبحة علقم، بحضور حشد من المهتمين والأكاديميين.
وقال أبو شعيرة، إن الدراما الأردنية تمر حالياً بواقع سيء، بعد أن كانت قد تصدرت الساحة العربية منذ عقود، مبيناً أن حالة الوهن العام التي تشكو منها الدراما حالياً، سببها عدم وجود مظلة حقيقية ترعى الإبداع، وسط تراجع دور جميع الجهات المنوط بها، تقييم الوضع الفني والإشراف عليه وتقديمه بصورة تليق بالمنجز الأردني.
وتساءل أبو شعيرة، عن حقيقة وجود أصول وقواعد للكتابة الدرامية يتم اتباعها في الوسط الفني الأردني، وعن وجود قانون واضح يحمي العاملين في الدراما، وعن نسبة تبني المواهب الفنية الشابة، وعن تفاعل الحركة النقدية مع ما يقدم فنياً.
وطالب أبو شعيرة، بإعادة الدور الحقيقي للكاتب الدرامي، باعتباره الصانع الأول للدراما الأردنية، فضلاً عن إعادة الدور الحقيقي لمخرج العمل، والانتقال من فوضى الهواية إلى الاحتراف، واعتماد اللغة البصرية في إيصال أفكار الأعمال إلى الجمهور، بدلاً من الاستمرار في الاعتماد على الحوار الإذاعي، والبحث عن دماء موهوبة شابة جديدة، والبدء في صناعة نجوم دراما مقنعين اعتماداً على مواهبهم الحقيقية، وتوفير كوادر بشرية محترفه لإدارة الأعمال الدرامية باقتدار.
-- (بترا)
م خ/اص/ب ط
13/09/2023 07:56:13
MENAFN13092023000117011021ID1107062609
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