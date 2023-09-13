محاضرة تتناول حال الدراما الأردنية للمخرج حسن أبو شعيرة

عمان 13 أيلول (بترا) – لخص المخرج حسن أبو شعيرة، هموم الدراما الأردنية وتحدياتها وتطلعاتها، في المحاضرة التي ألقاها مساء أمس الثلاثاء، في دائرة المكتبة الوطنية، التي نظمها "منتدى النقد الدرامي"، وأدارتها نائب رئيس الهئة الادارية للمنتدى الدكتورة صبحة علقم، بحضور حشد من المهتمين والأكاديميين.

وقال أبو شعيرة، إن الدراما الأردنية تمر حالياً بواقع سيء، بعد أن كانت قد تصدرت الساحة العربية منذ عقود، مبيناً أن حالة الوهن العام التي تشكو منها الدراما حالياً، سببها عدم وجود مظلة حقيقية ترعى الإبداع، وسط تراجع دور جميع الجهات المنوط بها، تقييم الوضع الفني والإشراف عليه وتقديمه بصورة تليق بالمنجز الأردني.

وتساءل أبو شعيرة، عن حقيقة وجود أصول وقواعد للكتابة الدرامية يتم اتباعها في الوسط الفني الأردني، وعن وجود قانون واضح يحمي العاملين في الدراما، وعن نسبة تبني المواهب الفنية الشابة، وعن تفاعل الحركة النقدية مع ما يقدم فنياً.

وطالب أبو شعيرة، بإعادة الدور الحقيقي للكاتب الدرامي، باعتباره الصانع الأول للدراما الأردنية، فضلاً عن إعادة الدور الحقيقي لمخرج العمل، والانتقال من فوضى الهواية إلى الاحتراف، واعتماد اللغة البصرية في إيصال أفكار الأعمال إلى الجمهور، بدلاً من الاستمرار في الاعتماد على الحوار الإذاعي، والبحث عن دماء موهوبة شابة جديدة، والبدء في صناعة نجوم دراما مقنعين اعتماداً على مواهبهم الحقيقية، وتوفير كوادر بشرية محترفه لإدارة الأعمال الدرامية باقتدار.

-- (بترا)

م خ/اص/ب ط

13/09/2023 07:56:13