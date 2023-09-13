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القبض على شخص ارتكب جريمة قتل بالشميساني وأصاب آخر في منطقة ماركا

9/13/2023 2:34:59 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 13 أيلول (بترا) - قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّ قوة أمنية من إدارة البحث الجنائي تمكنت مساء أمس الثلاثاء، من إلقاء القبض على مرتكب جريمتي القتل بحق عربي في منطقة الشميساني وإصابة عربي آخر في منطقة ماركا.
وفي تفاصيل القضيتين، أكّد الناطق الإعلامي أنّ بلاغاً ورد أول أمس بانقطاع الاتصال بشخص سبعيني من جنسية عربية، إذ تم التحرك لمكان سكنه في منطقة الشميساني وعثر على جثته داخل شقته وقد تعرّض للإصابة بعيار ناري في منطقة الرأس، وتعرّض لسرقة مركبته وهاتفه ومقتنيات شخصية، مشيرا إلى أنه تم تشكيل فريق تحقيقي لمتابعة التحقيق في القضية وتحديد مرتكبها.
وأضاف أنه وفي مساء اليوم التالي تعرّض شخص عربي آخر لإطلاق عيارات نارية من قبل مجهول أثناء وجوده أمام منزله في منطقة ماركا وأُسعف للمستشفى بحالة سيئة.
وأكّد الناطق الإعلامي أنّ فريق التحقيق المشكّل في القضية الأولى تمكّن من خلال التحقيقات والمؤشرات والأدلة من ربط القضيتين بمرتكب واحد، وجرى تحديد هويته، حيث تبيّن وجود خلاف سابق وقضايا بينه وبين المصاب بالقضية الثانية وجرى التعميم عنه ومباشرة البحث عنه.
وأضاف أنّه في مساء الاثنين، وبعد بحث وتحرٍ وتتبع المشتبه به جرى تأكيد مكانه ومداهمته وإلقاء القبض عليه وضبط السّلاح المُستخدم في القضيتين، وبالتّحقيق معه اعترف بارتكاب الجريمتين وأنّه أقدم على ارتكاب الجريمة الأولى بدافع السرقة، فيما توجّه في اليوم التالي لمنطقة ماركا وانتظر الشّخص الآخر أمام منزله وأطلق النار عليه إثّر خلافات سابقة بينهما، وقام كذلك بسرقة المقتنيات الشخصية التي كانت بحوزته.
وجرى ضبط المركبة المسروقة وبعض المقتنيات الأخرى التي قام بسرقتها وستتم إحالة القضية للمدعي العام لمحكمة الجنايات الكبرى.
-- (بترا)
ل م/اص/ب ط
13/09/2023 07:54:22

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