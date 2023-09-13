عمان 13 أيلول (بترا) - تتأثر المملكة اليوم الأربعاء، بحالة ضعيفة من عدم الاستقرار الجوي، حيث تنخفض درجات الحرارة، وتسود أجواء غائمة جزئيا إلى غائمة أحيانا، وتسقط زخات متفرقة من المطر ولفترات قصيرة، لاسيما في الأجزاء الغربية من المملكة قد يصحبها الرعد أحيانا، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات مثيرة للغبار، خصوصا في مناطق البادية.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ يوم غدٍ الخميس، ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، وتسود أجواء معتدلة الحرارة فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة نسبيا الى حارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا وتكون مثيرة للغبار في شرق المملكة.

ويطرأ يوم الجمعة، ارتفاع آخر على درجات الحرارة، وتكون الأجواء حارة نسبيا فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة، وتكون الرياح شمالية شرقية الى شمالية غربية معتدلة السرعة.

وتبقى الأجواء يوم السبت، حارة نسبيا فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 29 - 19 درجة مئوية، وفي غرب عمان 27 - 17، وفي المرتفعات الشمالية 26 - 16 وفي مرتفعات الشراة 27 - 15، وفي مناطق البادية 33 - 17، وفي مناطق السهول 30 - 20، وفي الأغوار الشمالية 37 - 23، وفي الأغوار الجنوبية 39 - 25، وفي البحر الميت 38 - 24، وفي خليج العقبة 39 - 26 درجة مئوية.

-- (بترا)

م ح/اص/ب ط

13/09/2023 07:50:09

