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لو عجبك Oppenheimer.. أقرأ سيناريو الفيلم من هذا الموقع

9/13/2023 2:33:12 PM
(MENAFN- Youm7) تم طرح السيناريو الخاص بـ فيلم Oppenheimer للمخرج كريستوفر نولان على الإنترنت، وذلك بعد أن تمت كتابة النص بصيغة المتكلم بواسطة نولان، وقد أصبح النص الكامل متاحًا مجانًا عبر موقع Script Slug، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "nme".

على أن تتوفر نسخة ورقية من نص أوبنهايمر للشراء على Amazon UK بسعر 11.75 جنيهًا إسترلينيًا.



يركز فيلم Oppenheimer على عالم الفيزياء النظرية الأمريكى جيه.روبرت أوبنهايمر، الذى قاد الجهود لبناء أسلحة الدمار الشامل التى أنهت الحرب، وقتل ما يقرب من 200 ألف مدنى يابانى بعد إلقاء قنبلتين ذريتين في عام 1945 على مدينتي هيروشيما وناجازاكي.

فيلم Oppenheimer من إنتاج شركة Universal وتصل مدة الفيلم إلى 150 دقيقة، العمل الجديد يدور حول قصة العالم الأمريكي روبرت أوبنهايمر ودوره في تطوير القنبلة الذرية، ومن إخراج المخرج العالمى كريستوفر نولان.

ويقوم ببطولته النجم العالمى كيليان مورفى والنجم العالمى صاحب الأصول المصرية رامى مالك، والممثل العالمى روبرت داونى جونيور، وفلورانس بيو.


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