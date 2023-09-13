وش فى وش يربح 21 مليون جنيه فى السينمات منذ طرحه

فيلم "وش فى وش" بطولة محمد ممدوح، أمينة خليل، أحمد خالد صالح، محمد شاهين، خالد كمال، أنوشكا، أسماء جلال، محمد شاهين، بيومى فؤاد محمود الليثي، سامي مغاوري، دنيا سامي، وسلوى محمد على، وإخراج وليد الحلفاوي، وتدور الأحداث حول عائلتين يحدث بينهما مشاكل وتصل إلى طريق مسدود وذلك في إطار اجتماعى لايت.

وقال المخرج وليد الحلفاوي، خلال حلوله ضيفا على برنامج "مساء dmc" إنه سعيد بأن الفيلم عجب الناس، وأن قصته قائمه على تدخل الناس فى علاقة الأزواج وتأثيرها على هذه العلاقة، والبطل الحقيقى هو تعاون الفريق معا، والكل أحب الدور، وتصوير الفيلم استغرق شهرا، مقدما الشكر لباقى المشاركين فى الفيلم.

وأضاف الفنان محمد ممدوح، أن شخصية "شريف" فى الفيلم عادية من طبقة متوسطة يواجه مشكلة مع زوجته، وتدخل الناس يزيد المشكلة، مشيرا إلى أن ورق الفيلم حمسنى للدور والحبكة الجميلة، لافتا إلى أن ما وعد المخرج به نفذه وهو سبب النجاح.

وأكد ممدوح، أنه فخور بمشاركته فى الفيلم لأنه يحترم عقلية المشاهد، وهذا هو النجاح، والإخراج ذكى جدا.