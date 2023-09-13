فرقة تراث سيد درويش تحتفي بمئوية فنان الشعب الأحد المقبل

وقالت سوزان مهدى زوجة حفيد سيد درويش وأحد أعضاء الجمعية لـ "اليوم السابع" أن الهدف الأساسي من الفرقة الحفاظ على تراث خالد الذكر سيد درويش، وأن جمعية سيد درويش تم إنشائها من مجموعة من عمالة الفن والأدب، مشيرة إلى أنهم قاموا بتطوير الجمعية بقيادة حفيده محمد درويش، للحفاظ على التراث بنطاق أوسع، وتحويلها من مجرد إقامة ندوات إلى مزيد من العروض على المسارح المختلفة مثل الأوبرا، وتحفيظ الشباب التراث بدون مقابل.

وكانت نقابة الصحفيين احتفت مؤخرا بذكرى مرور 100 عاما على وفاة فنان الشعب سيد درويش، من خلال حفل غنائي كبير أحياه النجم الكبير على الحجار، الذي قدم خلال الحفل باقة متنوعة من روائع سيد درويش، وسط تفاعل كبير من الجمهور.

يذكر أن سيد درويش ولد فى الإسكندرية بحى كوم الدكة فى 17 مارس 1892 لأسرة فقيرة، تزوّج وهو فى سن السادسة عشرة فكان عليه أن يجد عملاً لكسب الرزق وتلبية احتياجات أسرته، فعمل مع بعض الفرق الموسيقية ولكنه لم يوفّق فى هذا العمل بسبب رؤيته الموسيقية المختلفة عن معايير زمنه التى تهتم للطرب والمغالاة فى استخدام الإمكانات الصوتية عن جماليات العمل ككُل والفكرة والهدف المنشودين منه.