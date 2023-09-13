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نجم هارى بوتر دانييل رادكليف ينضم لفيلم Deadpool 3 في دور سرى

9/13/2023 2:33:12 PM
(MENAFN- Youm7) يجرى بطل سلسلة أفلام
Harry Potter دانييل رادكليف محادثات حول "دور سري" في فيلم Deadpool 3، العمل المؤجل من بطولة النجم العالمى رايان رينولدز، والذي سيطرح في دور السينما في 6 سبتمبر 2024 ومن إخراج شون ليفي.

ولم يتم الكشف بعد عن أي شيء بخصوص نوع أو مستوى الدور الذي قد يلعبه رادكليف في الفيلم.


دانييل رادكليف

وكانت قد كشفت عدة تقارير أجنبية، عن توقف عملية تصوير فيلم الأكشن والخيال Deadpool 3 بسبب اضرابG-AFTRA بعد انضمام بعض من فريق العمل إلى الاعتصام، وهو ما تسبب في عملية اضطراب واسعة داخل فترات التصوير مما أدى لتوقف العمل.

ووفقا لصحيفة فاريتي، فإن أخبار تعليق الإنتاج والتصوير حدثت بعد أيام من قيام فيلم "Deadpool 3" بالاعلان عن نظرة أولية من الكواليس، حيث نشر القائمين على العمل صورة للنجمين رايان رينولدز وهيو جاكمان اللذان يرتديان ملابس Deadpool و Wolverine ، على التوالي، بعد ان كشفت الأخبار مؤخرًا أن جينيفر غارنر ستظهر في الفيلم باسم ألكترا ، بعد أن لعبت دور البطولة في دور البطولة في عام 2003 "Daredevil" وفيلم Spinoff لعام 2005 "Elektra".

يمثل اتحادG-AFTRA حوالي 160.000 فنان بما في ذلك الممثلين والمذيعين والمضيفين ودي جي وفناني الأداء المذهلين والصحفيين الإذاعيين ، وجميعهم يسعون حاليًا إلى المساواة في الأجور وتحسين ظروف العمل وسط مناظر هوليوود المتغيرة باستمرار والتي يتم تغييرها من خلال منصات البث والذكاء الاصطناعي.


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