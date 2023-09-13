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أشرف زكي: المتحدة أظهرت قيمة مصر الفنية والإعلامية

9/13/2023 2:33:12 PM
(MENAFN- Youm7) قال الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية إن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية استطاعت على مدار سنوات طويلة أن تظهر قيمة مصر الفنية والإعلامية.



وأضاف زكي في تصريحات صحفية له اليوم الأربعاء أن مجهود الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لم يقتصر عن تقديم أعمال درامية فقط بل على المستوي الإعلامي أيضا، من خلال القنوات الإعلامية التابعة لها، مشيرا إلى أنه بخصوص الأعمال الدرامية فقدمت اعمالا مختلفة من خلال شركات إنتاج متعددة في السوق المصرية .



وأوضح زكي أن المتحدة للخدمات الإعلامية لها مجهود واضح ومهم على الساحة العربية خاصة في المحافل الفنية، من بينها مؤخرا مهرجان القاهرة للدراما الذي أظهر قوة مصر الفنية وريادتها على الساحة.











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