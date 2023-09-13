4 نصائح تجعلك فتاة أكثر جاذبية.. منها الاهتمام بالآخرين ولغة الجسد
التاريخ
9/13/2023 2:33:09 PM
(MENAFN- Youm7) ربما تصادفين رجل يحبك لكنه يخشى التعامل معك بسبب بعض السلوكيات التي قد تصدر منك بدون قصد، ووفقًا لما جاء في موقع"
hackspirit " يستعرض "اليوم السابع" خلال السطور التالية بعض النصائح
مهمة التى مع الالتزام بها تزدادى جمالًا في الروح وتكونى أكثر جاذبية.
اهتمي بالناس:
الاهتمام بالآخرين يعطي عنك انطباع مثالي وأنك شخصية ودودة، أيضًا تمتلكين سلوكيات إيجابية تجعلك تتعايشين مع الآخرين، تعاملك مع الأخرين يكشف حقيقة شخصيتك. كوني مرحة:
الاهتمام بلغة الجسد:
كوني لطيفة وتحلى بالمرح ولكن بحدود، ويقصد بالمرح المشاركة الإيجابية مع الآخرين، لا تأخذين كل شيء على محمل الجد ولكن لديك قدر من المساحة والمسامحة
استخدام لغة الجسد من أهم المؤثرات التي تساعد على التواصل مع الآخرين، لذا تحلى بالابتسامة عند التحدث مع الأخرين، حافظي على التواصل البصري فلا يصح أن تتحدثين مع الأشخاص بدون النظر إليهم وتجاهل كلامهم . لا تتباهى بإنجازاتك:
وإذا كنتي امرأة ناجحة فلا تتباهي بإنجازاتك بشكل دائم ولكن إجعلي من حولك يشعر بذلك، فهناك عدد كبير من الرجال يقومون بالانسحاب في حالة الشعور بأن هذه الفتاة قوية أو كثيرة الإنجازات، لذا كوني متوضعه .
نصائح تجعل الرجل يتقرب منك
نصائح لاستمرار العلاقة
نصائح هتساعدك على الارتباط
MENAFN13092023000132011024ID1107062601
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.