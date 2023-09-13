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4 نصائح تجعلك فتاة أكثر جاذبية.. منها الاهتمام بالآخرين ولغة الجسد

9/13/2023 2:33:09 PM
(MENAFN- Youm7) ربما تصادفين رجل يحبك لكنه يخشى التعامل معك بسبب بعض السلوكيات التي قد تصدر منك بدون قصد، ووفقًا لما جاء في موقع"
hackspirit " يستعرض "اليوم السابع" خلال السطور التالية بعض النصائح
مهمة التى مع الالتزام بها تزدادى جمالًا في الروح وتكونى أكثر جاذبية.

اهتمي بالناس:

الاهتمام بالآخرين يعطي عنك انطباع مثالي وأنك شخصية ودودة، أيضًا تمتلكين سلوكيات إيجابية تجعلك تتعايشين مع الآخرين، تعاملك مع الأخرين يكشف حقيقة شخصيتك.

كوني مرحة:


كوني لطيفة وتحلى بالمرح ولكن بحدود، ويقصد بالمرح المشاركة الإيجابية مع الآخرين، لا تأخذين كل شيء على محمل الجد ولكن لديك قدر من المساحة والمسامحة

الاهتمام بلغة الجسد:

استخدام لغة الجسد من أهم المؤثرات التي تساعد على التواصل مع الآخرين، لذا تحلى بالابتسامة عند التحدث مع الأخرين، حافظي على التواصل البصري فلا يصح أن تتحدثين مع الأشخاص بدون النظر إليهم وتجاهل كلامهم .

لا تتباهى بإنجازاتك:

وإذا كنتي امرأة ناجحة فلا تتباهي بإنجازاتك بشكل دائم ولكن إجعلي من حولك يشعر بذلك، فهناك عدد كبير من الرجال يقومون بالانسحاب في حالة الشعور بأن هذه الفتاة قوية أو كثيرة الإنجازات، لذا كوني متوضعه .



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