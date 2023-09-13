اهتمي بالناس:



الاهتمام بالآخرين يعطي عنك انطباع مثالي وأنك شخصية ودودة، أيضًا تمتلكين سلوكيات إيجابية تجعلك تتعايشين مع الآخرين، تعاملك مع الأخرين يكشف حقيقة شخصيتك.



كوني لطيفة وتحلى بالمرح ولكن بحدود، ويقصد بالمرح المشاركة الإيجابية مع الآخرين، لا تأخذين كل شيء على محمل الجد ولكن لديك قدر من المساحة والمسامحة

استخدام لغة الجسد من أهم المؤثرات التي تساعد على التواصل مع الآخرين، لذا تحلى بالابتسامة عند التحدث مع الأخرين، حافظي على التواصل البصري فلا يصح أن تتحدثين مع الأشخاص بدون النظر إليهم وتجاهل كلامهم .

وإذا كنتي امرأة ناجحة فلا تتباهي بإنجازاتك بشكل دائم ولكن إجعلي من حولك يشعر بذلك، فهناك عدد كبير من الرجال يقومون بالانسحاب في حالة الشعور بأن هذه الفتاة قوية أو كثيرة الإنجازات، لذا كوني متوضعه .



