استعد للويك إند.. تعرف على السفر الاجتماعى وكون صداقات جديدة
التاريخ
9/13/2023 2:33:09 PM
(MENAFN- Youm7) أن تجهز حقيبتك، وتقرر السفر، له العديد من الطرق، منها الاتفاق مع الأصدقاء أو الأقارب، أو حتى زملاء العمل على وجهة تعتزم السفر إليها، ولكن هناك نوع آخر من السفر يسمى السفر الاجتماعي، وهو اتخاذ قرار السفر، بمفردك، حتى تجد أشخاص آخرون يفكرون بنفس طريقتك، في السفر والاستمتاع به، وتكوين صداقات جديدة، هناك العديد من الفوائد التي يمكن الحصول عليها من هذا النوع من السفر إذا كنت ترغب قضاء ويك إند مختلف، يستعرضها "اليوم السابع" وفقاً لما نشره موقع ntiki". تكوين صداقات جديدة
السفر الاجتماعي ليس سفرا جماعيا مع المقربين سواء أهل أو أصدقاء، إلا أنه عبارة عن تجمع لأشخاص مسافرين متشابهين في التفكير حول العالم، يجتمعون معا، ويوسعون شبكاتهم الاجتماعية، ويتبادلون الخبرات، ويبتعدون عن مناطق راحتهم، ويكون متعطشين للمغامرة.
تكوين صداقات صنع ذكريات مختلفة
في بعض الأحيان تكون الذكريات هي الأشياء الكبيرة، أن تصنع ذكرى محببه إليك مثل المشي لمسافات طويلة أو حدث معين شاركت في أحداثة، أو مغامرة ما قمت بها، فتكون تلك الذكريات المميزة الوليدة، هذا هو ما يدور حوله السفر الاجتماعي . اكتشاف مكان جديد
عندما يقرر شخص القيام بتجربة سفر جديد مختلفة، يبحث عن مكان لم يقم بزيارته من قبل، سواء للاستمتاع بالمناظر الطبيعية الخلابة، أو تجربة طعام مختلف، أو الاستمتاع بعادات وثقافات مختلفة، فكل تلك الأفكار تجعل من هذا النوع من السفر وسيلة جديدة للمعرفة.
السفر الاجتماعي تغير الروتين
قد يساعدك السفر الاجتماعي على تجربة روتين مختلف عما كنت تعيش فيه في حياتك الطبيعية، والاستمتاع مع الآخرين، فمثلا من الممكن أن تبدأ حياتك اليومية من بعد الساعة 12 ظهرا، وفي خلال السفر تبدأ مبكرا، وهذا ما يجعلك تقوم بالكثير من الأنشطة التي لم تجد لها وقتا فيما قبل.
رحلات الويك ايند
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