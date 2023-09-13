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استعد للويك إند.. تعرف على السفر الاجتماعى وكون صداقات جديدة

9/13/2023 2:33:09 PM
(MENAFN- Youm7) أن تجهز حقيبتك، وتقرر السفر، له العديد من الطرق، منها الاتفاق مع الأصدقاء أو الأقارب، أو حتى زملاء العمل على وجهة تعتزم السفر إليها، ولكن هناك نوع آخر من السفر يسمى السفر الاجتماعي، وهو اتخاذ قرار السفر، بمفردك، حتى تجد أشخاص آخرون يفكرون بنفس طريقتك، في السفر والاستمتاع به، وتكوين صداقات جديدة، هناك العديد من الفوائد التي يمكن الحصول عليها من هذا النوع من السفر إذا كنت ترغب قضاء ويك إند مختلف، يستعرضها "اليوم السابع" وفقاً لما نشره موقع ntiki".

تكوين صداقات جديدة

السفر الاجتماعي ليس سفرا جماعيا مع المقربين سواء أهل أو أصدقاء، إلا أنه عبارة عن تجمع لأشخاص مسافرين متشابهين في التفكير حول العالم، يجتمعون معا، ويوسعون شبكاتهم الاجتماعية، ويتبادلون الخبرات، ويبتعدون عن مناطق راحتهم، ويكون متعطشين للمغامرة.


تكوين صداقات صنع ذكريات مختلفة

في بعض الأحيان تكون الذكريات هي الأشياء الكبيرة، أن تصنع ذكرى محببه إليك مثل المشي لمسافات طويلة أو حدث معين شاركت في أحداثة، أو مغامرة ما قمت بها، فتكون تلك الذكريات المميزة الوليدة، هذا هو ما يدور حوله السفر الاجتماعي .

اكتشاف مكان جديد

عندما يقرر شخص القيام بتجربة سفر جديد مختلفة، يبحث عن مكان لم يقم بزيارته من قبل، سواء للاستمتاع بالمناظر الطبيعية الخلابة، أو تجربة طعام مختلف، أو الاستمتاع بعادات وثقافات مختلفة، فكل تلك الأفكار تجعل من هذا النوع من السفر وسيلة جديدة للمعرفة.


السفر الاجتماعي تغير الروتين

قد يساعدك السفر الاجتماعي على تجربة روتين مختلف عما كنت تعيش فيه في حياتك الطبيعية، والاستمتاع مع الآخرين، فمثلا من الممكن أن تبدأ حياتك اليومية من بعد الساعة 12 ظهرا، وفي خلال السفر تبدأ مبكرا، وهذا ما يجعلك تقوم بالكثير من الأنشطة التي لم تجد لها وقتا فيما قبل.


رحلات الويك ايند



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