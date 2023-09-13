السفر الاجتماعي ليس سفرا جماعيا مع المقربين سواء أهل أو أصدقاء، إلا أنه عبارة عن تجمع لأشخاص مسافرين متشابهين في التفكير حول العالم، يجتمعون معا، ويوسعون شبكاتهم الاجتماعية، ويتبادلون الخبرات، ويبتعدون عن مناطق راحتهم، ويكون متعطشين للمغامرة.

في بعض الأحيان تكون الذكريات هي الأشياء الكبيرة، أن تصنع ذكرى محببه إليك مثل المشي لمسافات طويلة أو حدث معين شاركت في أحداثة، أو مغامرة ما قمت بها، فتكون تلك الذكريات المميزة الوليدة، هذا هو ما يدور حوله السفر الاجتماعي .

عندما يقرر شخص القيام بتجربة سفر جديد مختلفة، يبحث عن مكان لم يقم بزيارته من قبل، سواء للاستمتاع بالمناظر الطبيعية الخلابة، أو تجربة طعام مختلف، أو الاستمتاع بعادات وثقافات مختلفة، فكل تلك الأفكار تجعل من هذا النوع من السفر وسيلة جديدة للمعرفة.

قد يساعدك السفر الاجتماعي على تجربة روتين مختلف عما كنت تعيش فيه في حياتك الطبيعية، والاستمتاع مع الآخرين، فمثلا من الممكن أن تبدأ حياتك اليومية من بعد الساعة 12 ظهرا، وفي خلال السفر تبدأ مبكرا، وهذا ما يجعلك تقوم بالكثير من الأنشطة التي لم تجد لها وقتا فيما قبل.



