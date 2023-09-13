بعد العاصفة الترابية .. خطوات بسيطة لتنظيف البشرة في المنزل
التاريخ
9/13/2023 2:33:09 PM
(MENAFN- Youm7)
بعد
التغيرات التي حدثت مؤخرًا وتسببت في وجود رياح محمله بالأتربة والأمطار التي من الممكن أن تضر البشرة بشكل مباشر، حيث تتسبب في غلق المسام ما يؤدى إلى ظهور الحبوب والعيوب على البشرة، يستعرض "اليوم السابع" خلال السطورالتالية أبرز الخطوات لتنظيف البشرة في المنزل وفقًا لما أشارت إليها سارة أسامة خبيرة العناية بالبشرة.
العناية بالبشر
خطوات تنظيف البشرة في البيت: الغسول:
اختاري غسول
قوي يتغلغل بداخل
مسام البشرة
لكي يساعدك في التخلص من الأتربة وبقايا المكياج
.
البخار:
حضري كأس من البخار المضاف إليه عود من النعناع الأخضر، القليل من شرائح الليمون، واستخدم منشفة
قطنية، قومي بوضعها على الوعاء لكي تقومي بتغطية الوجه بشكل كبير يجعلك تستفدين من البخار لمدة 10 دقائق، لكي يساعد على تنظيف المسام وإعادة فتحها
مرة أخري للتخلص من الأوساخ المتراكمة .
المقشر:
ماسك تفتيح:
قومي بنصع مقشر منزل مكون من ملعقة من القهوة وملعقة من زيت جوز الهند، ثم قومي بعمل اسكراب للبشرة
في حركات دائرية، أو قومي باستخدام مقشر متوفر لديك من أي منتج تفضلينه، ثم قومي بشطف الوجه بالماء البارد.
ثلج والترطيب :
يمكنك وضع ماسك على البشرة لتفتيح والترطيب والنضارة، يمكن استخدام أي ماسك متوفر لديك، أو عمل ملعقة من العسل والزبادي
لترطيب والتفتيح، يمكن وضعه 10 دقائق ثم يتم شطفه.
ضعي قطع الثلج على البشرة لغلق المسام، ثم قومي بوضع المرطب المتاح والمناسب لطبيعة بشرتك.
العناية بالبشرة بخطوات
العناية بالبشرة في المنزل
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