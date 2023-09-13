بعد العاصفة الترابية .. خطوات بسيطة لتنظيف البشرة في المنزل

بعد

التغيرات التي حدثت مؤخرًا وتسببت في وجود رياح محمله بالأتربة والأمطار التي من الممكن أن تضر البشرة بشكل مباشر، حيث تتسبب في غلق المسام ما يؤدى إلى ظهور الحبوب والعيوب على البشرة، يستعرض "اليوم السابع" خلال السطورالتالية أبرز الخطوات لتنظيف البشرة في المنزل وفقًا لما أشارت إليها سارة أسامة خبيرة العناية بالبشرة.









اختاري غسول

قوي يتغلغل بداخل

مسام البشرة

لكي يساعدك في التخلص من الأتربة وبقايا المكياج

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حضري كأس من البخار المضاف إليه عود من النعناع الأخضر، القليل من شرائح الليمون، واستخدم منشفة

قطنية، قومي بوضعها على الوعاء لكي تقومي بتغطية الوجه بشكل كبير يجعلك تستفدين من البخار لمدة 10 دقائق، لكي يساعد على تنظيف المسام وإعادة فتحها

مرة أخري للتخلص من الأوساخ المتراكمة .



قومي بنصع مقشر منزل مكون من ملعقة من القهوة وملعقة من زيت جوز الهند، ثم قومي بعمل اسكراب للبشرة

في حركات دائرية، أو قومي باستخدام مقشر متوفر لديك من أي منتج تفضلينه، ثم قومي بشطف الوجه بالماء البارد.



يمكنك وضع ماسك على البشرة لتفتيح والترطيب والنضارة، يمكن استخدام أي ماسك متوفر لديك، أو عمل ملعقة من العسل والزبادي

لترطيب والتفتيح، يمكن وضعه 10 دقائق ثم يتم شطفه.



ضعي قطع الثلج على البشرة لغلق المسام، ثم قومي بوضع المرطب المتاح والمناسب لطبيعة بشرتك.



