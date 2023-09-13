Wednesday, 13 September 2023 11:11 GMT

بعد العاصفة الترابية .. خطوات بسيطة لتنظيف البشرة في المنزل

9/13/2023 2:33:09 PM
(MENAFN- Youm7)

بعد
التغيرات التي حدثت مؤخرًا وتسببت في وجود رياح محمله بالأتربة والأمطار التي من الممكن أن تضر البشرة بشكل مباشر، حيث تتسبب في غلق المسام ما يؤدى إلى ظهور الحبوب والعيوب على البشرة، يستعرض "اليوم السابع" خلال السطورالتالية أبرز الخطوات لتنظيف البشرة في المنزل وفقًا لما أشارت إليها سارة أسامة خبيرة العناية بالبشرة.


العناية بالبشر



خطوات تنظيف البشرة في البيت: الغسول:


اختاري غسول
قوي يتغلغل بداخل
مسام البشرة
لكي يساعدك في التخلص من الأتربة وبقايا المكياج
.


البخار:


حضري كأس من البخار المضاف إليه عود من النعناع الأخضر، القليل من شرائح الليمون، واستخدم منشفة
قطنية، قومي بوضعها على الوعاء لكي تقومي بتغطية الوجه بشكل كبير يجعلك تستفدين من البخار لمدة 10 دقائق، لكي يساعد على تنظيف المسام وإعادة فتحها
مرة أخري للتخلص من الأوساخ المتراكمة .


المقشر:


قومي بنصع مقشر منزل مكون من ملعقة من القهوة وملعقة من زيت جوز الهند، ثم قومي بعمل اسكراب للبشرة
في حركات دائرية، أو قومي باستخدام مقشر متوفر لديك من أي منتج تفضلينه، ثم قومي بشطف الوجه بالماء البارد.

ماسك تفتيح:


يمكنك وضع ماسك على البشرة لتفتيح والترطيب والنضارة، يمكن استخدام أي ماسك متوفر لديك، أو عمل ملعقة من العسل والزبادي
لترطيب والتفتيح، يمكن وضعه 10 دقائق ثم يتم شطفه.

ثلج والترطيب :


ضعي قطع الثلج على البشرة لغلق المسام، ثم قومي بوضع المرطب المتاح والمناسب لطبيعة بشرتك.


العناية بالبشرة بخطوات
العناية بالبشرة في المنزل



MENAFN13092023000132011024ID1107062599

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث