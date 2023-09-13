7 نصائح تساعدفى التغلب على شعورك بالندم تجاه آخرين.. تعلم من أخطائك
التاريخ
9/13/2023 2:33:08 PM
(MENAFN- Youm7) عندما نفاجئ بردود فعل لا تتناسب مع ما قمنا به من أفعال خير، يجعلنا نشعر بالندم والذنب في حق أنفسنا لمساعدة الآخرين، ويجعلنا لا نستطيع الاستمتاع بحياتنا، ونفكر فيما فعلنا بعناية وبتركيز، فالتفكير في الماضي أمر جيد، لكن مجرد الخوض في سلبياته وعدم المضي قدما هو أمر غير صحي، لذا يستعرض" اليوم السابع"، كيفية التغلب على هذا الشعور لتكون سعيدًا وتستمتع بالحياة، وذلك وفقًا لما نشره موقع "healthshots".
التخلص من الشعور بالندم
علاقة الندم بالصحة العقلية
مشاعر الندم المستمرة قد تؤدي إلى زيادة التوتر والقلق والتي تصل إلى حد الاكتئاب، كما أن الخوض في أخطاء الماضي باستمرار يمكن أن يجعل الناس يشعرون بأنهم عالقون وغير قادرين على المضي قدمًا، مما يؤثر على احترامهم وتقديرهم لذاتهم، كما أنه يمكن أن يعيق اتخاذ القرار في الوقت الحاضر.
الندم 7 خطوات للتغلب على الندم القبول
اعترف بأن الجميع يرتكبون الأخطاء وأن هذا جزء طبيعي من كونهم إناس، كن لطيفا مع نفسك ومارس التعاطف مع الذات تعلم من الأخطاء
فكر في ندمك وحدد الدروس التي تعلمتها، استخدم هذه الأفكار كفرص للنمو الشخصي والتطورى، أي أنك تتعلم من أخطائك حتى لا تكررها مرة أخرى. اكتب كل شيء
يمكنك تجربة تدوين يوميات عن ندمك، اكتب عما حدث، وما الذي جعلك تشعر به، وما الذي كان بإمكانك فعله بشكل مختلف، الكتابة يمكن أن تساعدك على الشفاء. التركيز على الحاضر
احتضن اللحظة الحالية وركز على الأشياء التي يمكنك التحكم بها الآن، يتيح لك تخل الماضي استثمار الطاقة في بناء مستقبل أفضل. حدد أهداف جديدة
قم بإنشاء أهداف إيجابية وقابلة للتحقيق تتوافق مع قيمك وتطلعاتك، إن العمل على تحقيق أهداف جديدة يمكن أن يوفر إحساسا بالهدف والوفاء.
الشعور بالندم اطلب الدعم
يمكن لأصدقائك أو عائلتك أو حتى إخصائي الصحة النفسية أن يقدموا لك مساعدة، يمكن أن تكون مشاركة مشاعرك أمرا شافيا وتساعدك على اكتساب منظور جديد. سامح نفسك
لن تتمكن من التغلب على الندم إذا لم تسامح نفسك، الأمر كله يتعلق بفصل أفعالك، سواء كانت جيدة أو سيئة، عن هويتك كشخص، فإن تكن قادرا على مسامحة نفسك يعنى أنك قادر على إدراك أنه لا يوجد شيء خطأ فيك وأنك شخص يستحق ذلك.
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