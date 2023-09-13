



مشاعر الندم المستمرة قد تؤدي إلى زيادة التوتر والقلق والتي تصل إلى حد الاكتئاب، كما أن الخوض في أخطاء الماضي باستمرار يمكن أن يجعل الناس يشعرون بأنهم عالقون وغير قادرين على المضي قدمًا، مما يؤثر على احترامهم وتقديرهم لذاتهم، كما أنه يمكن أن يعيق اتخاذ القرار في الوقت الحاضر.

اعترف بأن الجميع يرتكبون الأخطاء وأن هذا جزء طبيعي من كونهم إناس، كن لطيفا مع نفسك ومارس التعاطف مع الذات

فكر في ندمك وحدد الدروس التي تعلمتها، استخدم هذه الأفكار كفرص للنمو الشخصي والتطورى، أي أنك تتعلم من أخطائك حتى لا تكررها مرة أخرى.

يمكنك تجربة تدوين يوميات عن ندمك، اكتب عما حدث، وما الذي جعلك تشعر به، وما الذي كان بإمكانك فعله بشكل مختلف، الكتابة يمكن أن تساعدك على الشفاء.

احتضن اللحظة الحالية وركز على الأشياء التي يمكنك التحكم بها الآن، يتيح لك تخل الماضي استثمار الطاقة في بناء مستقبل أفضل.

قم بإنشاء أهداف إيجابية وقابلة للتحقيق تتوافق مع قيمك وتطلعاتك، إن العمل على تحقيق أهداف جديدة يمكن أن يوفر إحساسا بالهدف والوفاء.

يمكن لأصدقائك أو عائلتك أو حتى إخصائي الصحة النفسية أن يقدموا لك مساعدة، يمكن أن تكون مشاركة مشاعرك أمرا شافيا وتساعدك على اكتساب منظور جديد.

لن تتمكن من التغلب على الندم إذا لم تسامح نفسك، الأمر كله يتعلق بفصل أفعالك، سواء كانت جيدة أو سيئة، عن هويتك كشخص، فإن تكن قادرا على مسامحة نفسك يعنى أنك قادر على إدراك أنه لا يوجد شيء خطأ فيك وأنك شخص يستحق ذلك.



