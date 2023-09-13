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انطلاق التصفيات المؤهِلة للأولمبياد المصري للمعلوماتية 2023

9/13/2023 2:33:04 PM
(MENAFN- Youm7) تُنظَم التصفيات المؤهِلة لنهائيات النسخة السادسة عشر من الأولمبياد المصري للمعلوماتية يومي 18 و20 سبتمبر عبر الإنترنت، تحت رعاية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وبالتعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وتستهدف الطلاب الذين شاركوا في نسخ سابقة من الأولمبياد وتقل أعمارهم عن 20 عامًا.



وتنعقد المسابقة النهائية في الفترة من 27 إلى 30 سبتمبر بمقر الأكاديمية في الإسكندرية.



والأولمبياد المصري للمعلوماتية هو مسابقة وطنية تهدف إلى تشجيع المواهب الصغيرة والشابة ورفع الوعي بأهمية تكنولوجيا المعلومات، وتدريب الشباب على أفضل الطرق والأساليب المنهجية في حل المشكلات والمسائل المتعلقة بالحاسب الآلي، واكتشاف المواهب المتميزة في تكنولوجيا المعلومات، وتقوية أواصر الصداقة بين الشباب المشاركين في المسابقة، وإعداد كوادر من النوابغ والمتميزين في مجال البرمجة وتكنولوجيا المعلومات، والمساهمة في بناء جيل قادر على التفكير المنهجي والابتكار والتطوير.



ويشترط على المتقدم للمشاركة في المسابقة أن يكون مصري الجنسية، مقيد بمدرسة ولم ينته من الدراسة في المرحلة الثانوية، كما يشترط حضوره جميع فعاليات الأولمبياد ومعسكرات التدريب، وأن يكون أصغر من 20 عامًا في 1 يوليو 2024. ويشترط على المتقدم أيضًا أن يكون على دراية كاملة بلغة البرمجة C++ ومسابقات حل المشكلات وتكون المنافسة في الأولمبياد المصري للمعلوماتية بشكل فردي وليس في أفرقة.











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