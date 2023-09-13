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وزير الاتصالات يبحث مع نائب مستشار الأمن القومى الأمريكى تعزيز سبل التعاون

9/13/2023 2:33:04 PM
(MENAFN- Youm7) التقى الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، آن نويبرجر نائب مستشار الأمن القومى الأمريكى للتقنيات السيبرانية والناشئة؛ فى العاصمة الأمريكية واشنطن؛ حيث تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون بين مصر والولايات المتحدة فى مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.



وأوضح الدكتور عمرو طلعت خلال اللقاء محاور عمل استراتيجية مصر الرقمية، وجهود الدولة لبناء اقتصاد رقمى قائم ‏على الابتكار وما يتطلبه ذلك من توفير بنية تحتية معلوماتية مؤمنة فى كافة أنحاء الجمهورية، وتبنى للتكنولوجيات الناشئة؛ مشيرا إلى أنه يتم تنفيذ عدد من المشروعات باستثمارات ضخمة لتطوير البنية التحتية المعلوماتية المحلية والدولية، مع الاهتمام بالأمن السيبرانى واتخاذ اللازم لتأمين البنية التحتية للاتصالات والمعلومات لتوفير البيئة المؤمنة لمختلف القطاعات لتقديم الخدمات الإلكترونية المتكاملة، وذلك فى ضوء الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبرانى.



وأشار الدكتور عمرو طلعت إلى أن مصر لديها العديد من المزايا التنافسية التى أهلتها لتصبح محط اهتمام الشركات العالمية العاملة فى مجال خدمات تكنولوجيا المعلومات والتعهيد والخدمات العابرة للحدود؛ لافتا إلى جهود الدولة لتهيئة بيئة تشريعية محفزة للاستثمار ومنها إصدار قانون حماية البيانات الشخصية.



وشهد اللقاء تسليط الضوء على آليات دفع التعاون فى مجالات الأمن السيبراني، والتكنولوجيات الناشئة، وبناء القدرات الرقمية.



كما عقد الدكتور عمرو طلعت لقاءات مع عدد من أعضاء الكونجرس الأمريكى؛ حيث اجتمع الدكتور عمرو طلعت مع بوب لاتا عضو الكونجرس الأمريكى فى لجنة الطاقة والتجارة، ورئيس اللجنة الفرعية للاتصالات والتكنولوجيا؛ تناول اللقاء استعراض أبرز مشروعات التعاون المشترك بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية فى مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وآليات دفع التعاون المشترك فى كافة المجالات ذات الصلة.



كذلك التقى الدكتور عمرو طلعت دوتش روبارسبرجر عضو الكونجرس الأمريكى والرئيس المشارك فى تجمع أصدقاء مصر فى الكونجرس الأمريكى؛ حيث شهد اللقاء استعراض التطورات التى يشهدها قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرى، والمزايا التنافسية التى يحظى بها، وما يضمه من فرص استثمارية متنوعة خاصة فى مجالات مراكز البيانات، والتعهيد، وتصميم وصناعة الإلكترونيات.



كما اجتمع الدكتور عمرو طلعت مع داريل عيسى عضو الكونجرس الأمريكى ؛ حيث أكد الدكتور عمرو طلعت خلال اللقاء على عمق العلاقات استراتيجية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية؛ معربا عن تطلعه إلى توطيد أواصر التعاون بين البلدين فى مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وجذب المزيد من استثمارات الشركات الأمريكية إلى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرى.



























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