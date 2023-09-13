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وزير الاتصالات يبحث مع أعضاء غرفة التجارة الأمريكية الفرص الاستثمارية بمصر

9/13/2023 2:33:04 PM
(MENAFN- Youm7) عقد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مباحثات حول الفرص الاستثمارية المتاحة فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال اجتماع مائدة مستديرة مع عدد من مسئولى الشركات الأمريكية المتخصصة فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من أعضاء غرفة التجارة الأمريكية، وذلك بحضور
ستيف لوتس المدير التنفيذى لمجلس الأعمال المصرى الأمريكى ونائب رئيس لشئون الشرق الأوسط بغرفة التجارة الأمريكية، وهشام فهمى الرئيس التنفيذى لغرفة التجارة الأمريكية فى مصر.



وخلال الاجتماع؛ أكد الدكتور عمرو طلعت حرص الدولة على تهيئة بيئة داعمة وجاذبة للاستثمار الأجنبى، مشيرا إلى الحوافز المقدمة للشركات العالمية العاملة فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والجهود المبذولة لبناء المهارات الرقمية لتوفير كفاءات شابة تلبى احتياجات هذه الشركات، وتعزيز قدراتها التنافسية فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بما يتواكب مع التطورات التكنولوجية العالمية.



وأوضح الدكتور عمرو طلعت أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يعد هو الأعلى نمواً بين قطاعات الدولة على مدار 5 أعوام متتالية نتيجة لتنفيذ عدد ضخم من المشروعات التى تستهدف تنمية صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتحقيق التحول إلى مجتمع رقمى متكامل، وتوطين صناعة الإلكترونيات.



ومن جانبهم؛ أشاد مسئولو الشركات العاملة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرى من الحاضرين بالاجتماع بمناخ الأعمال فى مصر.



حضر اللقاءات السفير معتز زهران سفير مصر فى واشنطن، والمهندس رأفت هندى نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للبنية التحتية، والمهندس محمد نصر العضو المنتدب والرئيس التنفيذى للشركة المصرية للاتصالات، والدكتور يحيى إسماعيل مستشار الوزير لصناعة الالكترونيات، والمهندس ياسر عبدالبارى رئيس برنامج صناعة الإلكترونيات بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات.



الجدير بالذكر أن هذه اللقاءات تأتى فى إطار زيارة الدكتور عمرو طلعت للولايات المتحدة الأمريكية والتى تستمر على مدار أربعة أيام، لبحث تعزيز التعاون بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية فى مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وجذب المزيد من الاستثمارات.







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