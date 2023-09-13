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أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأربعاء 13-9-2023

9/13/2023 2:33:04 PM
(MENAFN- Youm7) ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الأربعاء 13-9-2023.
إيقاف تداول 7 أسهم أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 7 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الإثنين، وهم: الدولية للصناعات الطبية-إيكمى، وكوبر للاستثمار التجاري والتطوير العقاري، والمؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، وفرتيكا للصناعة والتجارة، والدولية للمحاصيل الزراعية، والمشروعات الصناعية والهندسية، وممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية.
البورصة تربح 11 مليار جنيه أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب فيما مالت تعاملات الأجانب للبيع، وسط تداولات تجاوزت 1.5 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 11 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.303 تريليون جنيه.
وبلغ حجم التداول على الأسهم 486 مليون ورقة مالية بقيمة 1.5 مليار جنيه، عبر تنفيذ 58.4 ألف عملية لعدد 201 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 85.8% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 7.25%، والعرب على 6.96%، واستحوذت المؤسسات على 28.67% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 71.32%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 114.6 مليون جنيه، 43 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 16.4 مليون جنيه، 4.9 مليون جنيه، 130.3 مليون جنيه، 5.9 مليون جنيه، على التوالي.
ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.14% ليغلق عند مستوى 19361 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.13% ليغلق عند مستوى 23337 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.1% ليغلق عند مستوى 8104 نقطة.
كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.9% ليغلق عند مستوى 3812 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.91% ليغلق عند مستوى 5608 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 4.86% ليغلق عند مستوى 5741 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.32% ليغلق عند مستوى 1389 نقطة.
وصعدت أسهم 100 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 32 شركة، ولم تتغير مستويات 69 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:


- الدولية للمحاصيل الزراعية بسعر إغلاق 12.850 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.81%.
- ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية بسعر إغلاق 42.250 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.36%.
- ليسيكو مصر بسعر إغلاق 10.500 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.47%.
- سماد مصر (ايجيفرت) بسعر إغلاق 24.610 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.86%.
- راية لخدمات مراكز الاتصالات بسعر إغلاق 3.350 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.35%.
وضمت الأسهم المتراجعة:


- كوبر للاستثمار التجاري والتطوير العقاري بسعر إغلاق 0.500 جنيه بنسبة تراجع بلغت 10.55%.
- العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير بسعر إغلاق 28.290 جنيه بنسبة تراجع بلغت 7.31%.
- الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية بسعر إغلاق 147.260 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.38%.
- العالمية للاستثمار والتنمية بسعر إغلاق 6.700 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.18%.
- الوادي العالمية للاستثمار والتنمية بسعر إغلاق 0.491 جنيه بنسبة تراجع بلغت 2.58%.


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