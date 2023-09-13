سلطان بن أحمد القاسمى يتفقد الفعاليات والأجنحة المشاركة بـ الاتصال الحكومى
التاريخ
9/13/2023 2:33:00 PM
(MENAFN- Youm7) اطلع الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمى ، نائب حاكم الشارقة، رئيس مجلس الشارقة للإعلام، اليوم، على الفعاليات المصاحبة والأجنحة المشاركة فى المنتدى الدولى للاتصال الحكومى بنسخته الـ 12، والذى يقام بتنظيم من المكتب الإعلامى لحكومة الشارقة فى مركز إكسبو الشارقة على مدار يومين.
وتجول الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمى فى أروقة المنتدى الذى يحمل شعار "موارد اليوم .. ثروات الغد"، مطلعاً على ما يحويه من ورش عمل متنوعة وفعاليات مصاحبة تدعم الشعار والمحاور الموضوعة للمنتدى، وتصب فى خدمة مختلف الفئات وتقدم أبرز التجارب والنماذج للاتصال الحكومى الفعال لمواجهة التحديات المقبلة.
كما توقف رئيس مجلس الشارقة للإعلام فى عدد من الأجنحة المشاركة فى المنتدى من الجهات الإعلامية والحكومية متعرفاً على مشاركة كل جهة وأبرز ما تقدمه للمشاركين فى المنتدى من ورش وندوات ومحاضرات تستخدم فيها الأساليب الحديثة لدعم الاتصال الحكومى حول العالم.
ويشكل المنتدى الدولى للاتصال الحكومى منصة عالمية تثرى صناعة الاتصال بأكثر من 90 جلسة رئيسية وجانبية وعدد من الخطابات الملهمة والفعاليات الاستباقية والملتقيات والبرامج، من خلال 14 منصة، يشارك فيها ويقدمها أكثر من 250 متحدثاً من مختلف المجالات والخبرات، وتحظى بدعم أكثر من 35 شريكاً محلياً وإقليمياً ودولياً.
رافق رئيس مجلس الإعلام خلال الجولة كل من: الشيخ محمد بن حميد القاسمى رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية، والشيخ ماجد بن سلطان القاسمى رئيس دائرة شؤون الضواحى والقرى، وطارق سعيد علاى مدير عام المكتب الإعلامى لحكومة الشارقة، وحسن يعقوب المنصورى أمين عام مجلس الشارقة للإعلام، وعلياء بوغانم السويدى مدير المكتب الإعلامى لحكومة الشارقة، وعدداً من ممثلى وسائل الإعلام المحلية والعربية والدولية.
الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمى يتفقد الفعاليات والأجنحة المشاركة في المنتدى الدولي للاتصال الحكومى
الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمى
نائب حاكم الشارقة يتفقد المنتدى الدولي للاتصال الحكومي
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