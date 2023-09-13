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سلطان بن أحمد القاسمى يتفقد الفعاليات والأجنحة المشاركة بـ الاتصال الحكومى

9/13/2023 2:33:00 PM
(MENAFN- Youm7) اطلع الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمى ، نائب حاكم الشارقة، رئيس مجلس الشارقة للإعلام، اليوم، على الفعاليات المصاحبة والأجنحة المشاركة فى المنتدى الدولى للاتصال الحكومى بنسخته الـ 12، والذى يقام بتنظيم من المكتب الإعلامى لحكومة الشارقة فى مركز إكسبو الشارقة على مدار يومين.
وتجول الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمى فى أروقة المنتدى الذى يحمل شعار "موارد اليوم .. ثروات الغد"، مطلعاً على ما يحويه من ورش عمل متنوعة وفعاليات مصاحبة تدعم الشعار والمحاور الموضوعة للمنتدى، وتصب فى خدمة مختلف الفئات وتقدم أبرز التجارب والنماذج للاتصال الحكومى الفعال لمواجهة التحديات المقبلة.
كما توقف رئيس مجلس الشارقة للإعلام فى عدد من الأجنحة المشاركة فى المنتدى من الجهات الإعلامية والحكومية متعرفاً على مشاركة كل جهة وأبرز ما تقدمه للمشاركين فى المنتدى من ورش وندوات ومحاضرات تستخدم فيها الأساليب الحديثة لدعم الاتصال الحكومى حول العالم.
ويشكل المنتدى الدولى للاتصال الحكومى منصة عالمية تثرى صناعة الاتصال بأكثر من 90 جلسة رئيسية وجانبية وعدد من الخطابات الملهمة والفعاليات الاستباقية والملتقيات والبرامج، من خلال 14 منصة، يشارك فيها ويقدمها أكثر من 250 متحدثاً من مختلف المجالات والخبرات، وتحظى بدعم أكثر من 35 شريكاً محلياً وإقليمياً ودولياً.
رافق رئيس مجلس الإعلام خلال الجولة كل من: الشيخ محمد بن حميد القاسمى رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية، والشيخ ماجد بن سلطان القاسمى رئيس دائرة شؤون الضواحى والقرى، وطارق سعيد علاى مدير عام المكتب الإعلامى لحكومة الشارقة، وحسن يعقوب المنصورى أمين عام مجلس الشارقة للإعلام، وعلياء بوغانم السويدى مدير المكتب الإعلامى لحكومة الشارقة، وعدداً من ممثلى وسائل الإعلام المحلية والعربية والدولية.

الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمى يتفقد الفعاليات والأجنحة المشاركة في المنتدى الدولي للاتصال الحكومى

الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمى

نائب حاكم الشارقة يتفقد المنتدى الدولي للاتصال الحكومي



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