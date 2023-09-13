التنمية الثقافية يفتح باب الاشتراك في الدورة 14 من ملتقى الرسوم المتحركة
التاريخ
9/13/2023 2:33:00 PM
(MENAFN- Youm7) يبدأ
قطاع صندوق التنمية الثقافية في تلقي طلبات الاشتراك في فعاليات الدورة الرابعة عشر من ملتقي القاهرة الدولي للرسوم المتحركة والذي ينظمه قطاع الصندوق، ويأتى ذلك تحت رعاية
الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة.
وقال الدكتور وليد قانوش رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، إن المسابقة تضم خمسة أقسام : العمل الأول، أفلام التحريك القصيرة، أفلام التحريك التجريبية ، أفلام التحريك الطويلة، بالاضافة الى مسابقة لاعلانات التحريك ومقدمات الأفلام و المسلسلات .
تتضمن شروط الاشتراك : أن يكون العمل المتقدم من إنتاج 2021/ 2022 من جميع الاستديوهات المنتجة لأفلام التحريك في مصر و كافة الدول العربية والأجنبية، وأفلام مشاريع طلبة وخريجي الكليات والمعاهد المتخصصة، كما يحق لوزارات الثقافة العربية والأجنبية ترشيح الجميعات المتخصصة للمشاركة في الملتقي ويجوز مشاركة المبدعين والمنتجين العرب في الملتقي بصفتهم الشخصية كأفراد أو شركات، ولا يسمح بدخول المتسابق بأكثر من عمل واحد في ذات الفرع للمسابقة،
استقبال افلام التحريك بكافة انواعها علي اختلاف نوعية التنفيذ بحد ادني دقيقة واحدة
ودون حد اقصي لمدة العرض ، كما يحق لصندوق التنمية الثقافية الاحتفاظ بالأعمال المشاركة وعرضها بالمراكز الثقافية التابعة له .
تقدم الأعمال صالحة للعرض علي
flash memory ) ) بمركز طلعت حرب الثقافي (1 شارع السيدة نفيسة بجوار مستشفى المغربى )، علما بأن آخر موعد لتلقي الأعمال 5 أكتوبر2023، ويمكن تسجيل الاستمارة والاطلاع علي كافة الشروط من خلال رابط موقع صندوق التنمية الثقافية.
يمنح الملتقي جوائز مالية للعمل الحاصل علي المركز الأول والثاني لكل فرع من فروع المسابقة ، كما يمنح الملتقي شهادات تقدير لكل من : أحسن مخرج، أحسن تصميم شخصيات، أحسن موسيقي، أحسن ديكور وخلفيات .
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