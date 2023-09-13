

وقال الدكتور وليد قانوش رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، إن المسابقة تضم خمسة أقسام : العمل الأول، أفلام التحريك القصيرة، أفلام التحريك التجريبية ، أفلام التحريك الطويلة، بالاضافة الى مسابقة لاعلانات التحريك ومقدمات الأفلام و المسلسلات .

تتضمن شروط الاشتراك : أن يكون العمل المتقدم من إنتاج 2021/ 2022 من جميع الاستديوهات المنتجة لأفلام التحريك في مصر و كافة الدول العربية والأجنبية، وأفلام مشاريع طلبة وخريجي الكليات والمعاهد المتخصصة، كما يحق لوزارات الثقافة العربية والأجنبية ترشيح الجميعات المتخصصة للمشاركة في الملتقي ويجوز مشاركة المبدعين والمنتجين العرب في الملتقي بصفتهم الشخصية كأفراد أو شركات، ولا يسمح بدخول المتسابق بأكثر من عمل واحد في ذات الفرع للمسابقة،

استقبال افلام التحريك بكافة انواعها علي اختلاف نوعية التنفيذ بحد ادني دقيقة واحدة

ودون حد اقصي لمدة العرض ، كما يحق لصندوق التنمية الثقافية الاحتفاظ بالأعمال المشاركة وعرضها بالمراكز الثقافية التابعة له .

تقدم الأعمال صالحة للعرض علي

flash memory ) ) بمركز طلعت حرب الثقافي (1 شارع السيدة نفيسة بجوار مستشفى المغربى )، علما بأن آخر موعد لتلقي الأعمال 5 أكتوبر2023، ويمكن تسجيل الاستمارة والاطلاع علي كافة الشروط من خلال رابط موقع صندوق التنمية الثقافية.

يمنح الملتقي جوائز مالية للعمل الحاصل علي المركز الأول والثاني لكل فرع من فروع المسابقة ، كما يمنح الملتقي شهادات تقدير لكل من : أحسن مخرج، أحسن تصميم شخصيات، أحسن موسيقي، أحسن ديكور وخلفيات .