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أخطر السفاحين.. بيدرو لوبيز ارتكب 300 جريمة قتل وخرج من السجن بعد 20 عاما

9/13/2023 2:33:00 PM
(MENAFN- Youm7) بيدر لوبيز
سفاح
ارتبط اسمه بقتل ما يقرب من 300 ضحية في كولومبيا وفى الاكوادور والبيرو، وبعد اعتقال لوبيز عام 1980، عثرت الشرطة على قبور أكثر من 50 من ضحاياه وكانوا في سنين المراهقة.

وأُدين لوبيز لاحقًا بقتل 110 فتيات في الإكوادور واعترف بارتكاب 240 جريمة قتل أخرى في كولومبيا وبيرو، ولم يقض "وحش الأنديز" حتى 20 عاما في السجن، حيث أطلق سراحه عام 1998 لحسن سلوكه، وبعد مرور أكثر من 20 عاماً، لا يزال مكان وجوده مجهولاً.


عندما كان لوبيز في عمر 9 سنوات حاول اغتصاب أخته الصغرى، عندما اكتشفت والدته ذلك، طردته من المنزل، فأصبح متسولا في شوارع بوجوتا، وتعرض للأذى من قبل رجال يُزعم أنهم أرادوا مساعدته، وكان عليه أن يتعلم البقاء على قيد الحياة، تعلم القتال بالسكاكين، وبدأ في تدخين الكوكايين، وسرق المنازل وتفتيش القمامة بحثًا عن الطعام.



وعندما بلغ الـ 12 من عمره، اعتقد بيدرو أنه وجد مخرجًا عندما تم تبنيه من قبل اثنين من الأمريكيين،
لكنه عاد إلى الشوارع بعد تعرضه للأذى في مدرسته، ووعد بأنه لن يعود بعد الآن إلى دار حاضنة وعاد إلى ارتكاب الجرائم منذ هذا الوقت حتى أصبح أخطر السفاحين فى العالم..



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