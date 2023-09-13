نرويجي يعثر على مجوهرات تاريخية

وقال إيرليند بور البالغ من العمر 51 عاماً: "في البداية اعتقدت أنها قطع من الشوكولاتة أو عملات كابتن سابرتوث"، في إشارة إلى قرصان نرويجي خيالي"لقد كان الأمر غير واقعي على الإطلاق."









يتكون الاكتشاف من 9 ميداليات ذهبية نرويجية ولآلئ ذهبية كانت تشكل في السابق قلادة فاخرة، بالإضافة إلى ثلاث خواتم ذهبية.

ويقول علماء الآثار إن هذا الاكتشاف فريد من نوعه بسبب التصميم الموجود على الميداليات، وهو نوع من الخيول من الأساطير الإسكندنافية.

واكتشف بور، الذي كان يحلم بأن يصبح عالم آثار عندما كان طفلا، هذا الاكتشاف على أرض مزارع بالقرب من ستافنجر في أغسطس بعد أن اشترى جهاز كشف المعادن بناء على توصيات أطبائه لممارسة المزيد من التمارين الرياضية.

لقد كان بالخارج للبحث وكان على وشك العودة إلى المنزل في ذلك اليوم عندما بدأ الجهاز فجأة في إصدار صوت تنبيه على أحد التلال.

تم اكتشاف المجوهرات، التي تزن ما يزيد قليلاً عن 100 جرام، حتى الآن منذ حوالي 500 ميلادي، وقال أولي مادسن، رئيس متحف الآثار بجامعة ستافنجر: "إنه اكتشاف الذهب للقرن في النرويج".