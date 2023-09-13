نرويجي يعثر على مجوهرات تاريخية
التاريخ
9/13/2023 2:33:00 PM
(MENAFN- Youm7) اكتشف رجل نرويجي مجوهرات ذهبية نادرة ترجع إلى القرن السادس باستخدام جهاز كشف معادن تم شراؤه حديثا، وهو اكتشاف قال علماء آثار إنه " "اكتشاف القرن من الذهب" في النرويج، وفقا لموقع "نيويورك بوست".
وقال إيرليند بور البالغ من العمر 51 عاماً: "في البداية اعتقدت أنها قطع من الشوكولاتة أو عملات كابتن سابرتوث"، في إشارة إلى قرصان نرويجي خيالي"لقد كان الأمر غير واقعي على الإطلاق."
القطع الذهبية على الارض
رسم تخيلى لشكلها الحقيقى
المجوهرات التى عثر عليها
يتكون الاكتشاف من 9 ميداليات ذهبية نرويجية ولآلئ ذهبية كانت تشكل في السابق قلادة فاخرة، بالإضافة إلى ثلاث خواتم ذهبية.
ويقول علماء الآثار إن هذا الاكتشاف فريد من نوعه بسبب التصميم الموجود على الميداليات، وهو نوع من الخيول من الأساطير الإسكندنافية.
واكتشف بور، الذي كان يحلم بأن يصبح عالم آثار عندما كان طفلا، هذا الاكتشاف على أرض مزارع بالقرب من ستافنجر في أغسطس بعد أن اشترى جهاز كشف المعادن بناء على توصيات أطبائه لممارسة المزيد من التمارين الرياضية.
لقد كان بالخارج للبحث وكان على وشك العودة إلى المنزل في ذلك اليوم عندما بدأ الجهاز فجأة في إصدار صوت تنبيه على أحد التلال.
تم اكتشاف المجوهرات، التي تزن ما يزيد قليلاً عن 100 جرام، حتى الآن منذ حوالي 500 ميلادي، وقال أولي مادسن، رئيس متحف الآثار بجامعة ستافنجر: "إنه اكتشاف الذهب للقرن في النرويج".
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