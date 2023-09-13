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تيك توك تطلق Tiktok Shop في الولايات المتحدة.. ماذا يعني ذلك للمستخدمين؟

9/13/2023 2:32:56 PM
(MENAFN- Youm7) بعد عام من الاختبار والتكهنات، أطلقت تيك توك متجرا تيك توك شوب لجميع المستخدمين في الولايات المتحدة، حيث يحتوي التطبيق على زر تسوق على الشاشة الرئيسية يوجه المستخدمين إلى السوق حيث يمكنهم شراء المنتجات ببضع نقرات دون مغادرة التطبيق، بالإضافة إلى ذلك ستحتوي مقاطع الفيديو على زر تسوق لبعض المنتجات التي ستقود المستخدمين إلى السوق.



وتعد هذه الخطوة رهانًا كبيرًا للشركة، حيث تهدف إلى استخدام التأثير الثقافي للتطبيق لإنشاء مصدر جديد للإيرادات في الولايات المتحدة، حيث يوجد به أكثر من 150 مليون مستخدم.



وقالت الشركة في منشور بالمدونة: "يعمل TikTok Shop على تمكين العلامات التجارية والمبدعين من التواصل مع العملاء ذوي التفاعل العالي بناءً على اهتماماتهم، ويجمع بين قوة المجتمع والإبداع والتجارة لتقديم تجربة تسوق سلسة".



ليست هذه هي المرة الأولى التي تفتح فيها إحدى منصات التواصل الاجتماعي بوابة تسوق، حيث أطلقت إنستجرام في وقت سابق علامة التبويب "Shop" في عام 2020، والتي تتيح للأشخاص التسوق من خلال الصور ومقاطع الفيديو الخاصة بالعلامة التجارية، لكن تم إيقافها في شهر مارس الماضي.



يحتوي متجر تيك توك على متجر مخصص يتيح للمستخدمين البحث عن منتجات مختلفة واكتشافها، وتصفح المنتجات ضمن فئات مختلفة، وإدارة طلباتهم.



يمكن لمنشئي المحتوى وضع علامة على المنتجات في مقاطع الفيديو المباشرة وضمن الموجز، مما يسهل على المستخدمين شرائها، كذلك يمكن للعلامات التجارية إنشاء محافظ منتجات خاصة بها، والتي يمكن الوصول إليها من صفحات ملفاتها الشخصية.



ستوفر تيك توك حلولاً لوجستية وطريقة دفع آمنة ضمن برنامج "Fulfilled by TikTok"، كما تحتوي المنصة أيضًا على برنامج تابع للبائعين، الذين يمكنهم التعاون مع المبدعين على أساس العمولة لبيع المنتجات.



من خلال علامة التبويب "المتجر"، قد تقوم منصة التواصل الاجتماعي بجمع المزيد من بيانات المستخدم، بما في ذلك المعلومات المالية وعادات التسوق والعناوين.




ومع ذلك شددت تيك توك، التي تخضع بالفعل للتدقيق بشأن علاقتها مع الصين، على أن جميع البيانات التي تم جمعها من المستخدمين الأمريكيين يتم تخزينها في البلاد وتديرها USDS، وهي وحدة منفصلة مسؤولة عن إدارة بيانات المستخدم في الولايات المتحدة.











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