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مقارنة آيفون 14 و آيفون 15: Dynamic Island وكاميرا رئيسية بدقة 48 ميجابكسل وتحسينات جديدة

9/13/2023 2:32:56 PM
(MENAFN- Youm7) أعلنت شركة آبل عن أحدث سلسلة هواتف ذكية للشركة أربعة طرازات – آيفون 15 وآيفون 15 بلس وآيفون 15 برو وآيفون 15 برو ماكس، بالإضافة إلى ساعتين ذكيتين جديدتين – Apple Watch Series 9 وApple Watch Urtla 2.



جاءت سلسلة آيفون 15 بتحسينات متعددة عن سلسلة آيفون 14 التي تم إطلاقها العام الماضي، يتضمن ذلك خيارات ألوان جديدة وتغييرات في التصميم وجزيرة ديناميكية وكاميرا أفضل وشحن USB، ومع ذلك ظل سعر إطلاق النموذج الأساسي لمجموعة آيفون 15 دون تغيير.



فيما يلي قائمة مفصلة بالتغييرات التي أضافها عملاق التكنولوجيا ومقره كوبرتينو إلى آيفون 15:



ستكون أحدث تشكيلة آيفون متاحة للطلب المسبق بدءًا من 15 سبتمبر وسيتم شحنها بدءًا من 22 سبتمبر.



يقدم iPhone 15 خيارات ألوان جديدة تمامًا مثل التشكيلة السابقة، أطلقت آبل أيضًا هاتف آيفون 15 بخمسة ألوان مختلفة.




لكن السلسلة الأخيرة تقدم لونين جديدين – الوردي والأخضر، من المهم ملاحظة أن آيفون 14 متوفر بستة أنظمة ألوان حيث طرحت آبل الخيار الأصفر بعد أشهر من الإطلاق.



ومع ذلك، فإن لون الإصدار الأصفر لجهاز آيفون 15 أخف بكثير من اللون المتاح لجهاز آيفون 14.



تأتي Dynamic Island إلى آيفون 15



قامت آبل بتعديل منطقة النوتش باستخدام Dynamic Island في سلسلة آيفون 14، كما كانت ميزة العرض هذه حصرية لنماذج Pro.



ستدعم أحدث طرازات آيفون 15 آيفون 15 بلس أيضًا Dynamic Island، كما تعمل كمركز لتغيير الشكل للإشعارات الرئيسية.




ويأتي هاتف آيفون 15 بنفس شاشة Super Retina XDR مقاس 6.1 بوصة، كما تدعم أحدث أجهزة آيفون سطوعًا يصل إلى 2000 شمعة في المتر المربع، وهو ضعف سطوع الجيل السابق.



ترقيات التصميم الرئيسية



لأول مرة في صناعة الهواتف الذكية، تم دمج الألوان من خلال الزجاج الخلفي لجهاز آيفون كذلك ترقية الزجاج الخلفي قبل صقله لإضفاء لمسة نهائية غير لامعة.



يتمتع أحدث أجهزة آيفون أيضًا بحافة محيطية جديدة على الألومنيوم المستخدم في مجال الطيران والفضاء والغطاء الأمامي من Ceramic Shield. ويتميز آيفون 15 أيضًا بتصميم مقاوم للماء والغبار.



A15 بيونيك مقابل A16 بيونيك



يأتي آيفون 15 مزودًا بمجموعة شرائح أكثر قوة، A16 Bionic حيث يعمل المعالج المعتمد على تقنية 4 نانومتر على تشغيل موديلات آيفون 14 برو للعام الماضي.




توفر الشريحة أيضًا تحسينًا في الأداء مقارنة بمعالج A15 Bionic القائم على تقنية 5 نانومتر والمتوفر في طرازي آيفون 14 آيفون 14 بلس.



توفر شريحة A16 Bionic أداءً أفضل لوحدة معالجة الرسومات بالإضافة إلى دقة عرض أعلى وسرعات نقل أعلى.




تدعي آبل أن مجموعة الشرائح هذه ستستهلك طاقة أقل بنسبة 20% وستكون قادرة على دعم ميزات التعلم الآلي مثل نسخ البريد الصوتي المباشر في iOS 17.



يحصل آيفون 15 على كاميرا رئيسية بدقة 48 ميجابكسل

تم أيضًا تضمين الكاميرا الأساسية بدقة 48 ميجابكسل والتي كانت حصرية أيضًا لطرز آيفون 14 برو في أحدث آيفون 15.





ويمكن لهذا المستشعر التقاط الصور باستخدام FoPixels بنسبة 100% للتركيز التلقائي السريع، كما تستخدم الكاميرا أيضًا التصوير الحسابي لمنح المستخدمين صورًا عالية الدقة بدقة 24 ميجابكسل.



وأجرت آبل أيضًا بعض التحسينات على الوضع الليلي ليشمل تفاصيل وألوان أكثر وضوحًا. يحتوي آيفون 15 أيضًا على ميزة Smart HDR التي تعد بتقديم عرض محسّن لألوان البشرة وإبرازات أكثر سطوعًا ودرجات ألوان متوسطة أفضل وظلال أعمق.



ويأتي آيفون 15 مزودًا بإعداد كاميرا خلفية مزدوجة متقدمة تلتصق أيضًا بالعدسة فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابكسل.



خيار تقريب 2x جديد



يقدم آيفون 15 أيضًا خيار 2x Telephoto الذي يوفر ثلاثة مستويات تكبير ذات جودة بصرية – 0.5x، 1x، 2x – على نظام الكاميرا المزدوجة في آيفون.



وأصبح نطاق التكبير البصري لكاميرا آيفون 15 الآن 4x، مقارنة بـ 2x في آيفون 14.



وضع عمودي متقدم



ولأول مرة سيتمكن المستخدمون من التقاط صور شخصية دون الحاجة إلى التبديل إلى الوضع الرأسي.



ويمكن لأحدث أجهزة آيفون أيضًا التقاط صور شخصية من الجيل التالي باستخدام التركيز البؤري والتحكم في العمق الذي يعد بتفاصيل أكثر وضوحًا وألوان أكثر حيوية وأداء محسن في الإضاءة المنخفضة.



تدعي آبل أن آيفون 15 سيكون قادرًا على التقاط معلومات العمق تلقائيًا عندما يكون هناك شخص أو كلب أو قطة في الإطار، أو عندما ينقر المستخدم للتركيز. سيساعد هذا أيضًا المستخدمين على تحويل الصور إلى صور شخصية لاحقًا في تطبيق الصور على أجهزة آبل الأخرى مثل آيباد أو ماك.





آيفون 15 يعمل بنظام iOS 17



سيعمل آيفون 15 أيضًا على تشغيل نظام التشغيل iOS 17 خارج الصندوق، ولم تطرح آبل بعد أحدث نظام تشغيل خاص بها لجهاز آيفون 14 والموديلات الأقدم الموجودة حاليًا على نظام التشغيل iOS 16.



ومن المقرر أن يقدم iOS 17 العديد من التغييرات مثل تخطيط شاشة القفل الجديد والبريد الصوتي المباشر والمجلة وStanBy وغيرها من الميزات الجديدة.




ومن المتوقع أن يتم طرح الإصدار الثابت من iOS 17 بحلول الأسبوع المقبل.



يحصل آيفون 15 على شحن USB-C



تدعم أحدث أجهزة آيفون موصلات USB‐C، وهو معيار مقبول عالميًا للشحن ونقل البيانات، مما يسمح لنفس الكابل بشحن آيفون وماك وآيباد وأيربودز برو المحدث (الجيل الثاني) بالإضافة إلى أجهزة أندرويد.



سيتمكن المستخدمون أيضًا من شحن أيربودز أو آبل ووتش مباشرة من أجهزة آيفون الخاصة بهم باستخدام موصل USB‐C.




يدعم آيفون 15 أيضًا MagSafe ومعيار الشحن Qi2 للشحن اللاسلكي، كما
سيستمر آيفون 14 في استخدام منفذ Lightning الكلاسيكي للشحن ونقل البيانات.



تتيح شريحة UWB من الجيل الثاني البحث الدقيق وستمكن شرائح النطاق فائق العرض (UWB) الجديدة جهاز آيفون 15 من الاتصال بثلاثة أضعاف النطاق كما كان من قبل.




سيدعم أحدث جهاز آيفون أيضًا طريقة جديدة لاستخدام الدقة في البحث باستخدام Find My لتحديد موقع الأصدقاء بدقة في الحشد.




سيتمكن مستخدمو آيفون 15 من مشاركة موقعهم مع الآخرين مما سيساعد في تحديد الموقع بدقة.



لن يدعم آيفون 15 فتحة SIM فعلية



ستوفر أحدث أجهزة آيفون التوافق مع eSIM فقط ولن تتضمن فتحات SIM فعلية مثل آيفون 14 ومع ذلك ستستمر طرازات آيفون 15 في دعم اتصال 5G.







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