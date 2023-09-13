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تطبيق المنزل الذكي من آبل يخبرك متى تستخدم الطاقة النظيفة .. اعرف التفاصيل

9/13/2023 2:32:56 PM
(MENAFN- Youm7) ركز حدث إطلاق iPhone 15 من Apple بشكل كبير على تحرك الشركة نحو الحياد الكربوني، ولكنه قدم أيضًا ميزة جديدة للمنزل الذكي يمكن أن تساعدك على ترك بصمة أخف على الكوكب.



مع نظام التشغيل iOS 17، تعد Grid Forecast أداة جديدة في تطبيق Apple Home توضح لك عندما تكون شبكتك الكهربائية بها مصادر طاقة نظيفة نسبيًا أو أقل نظافة، ويمكن أن يساعدك هذا في تحديد موعد تشغيل مجفف الملابس أو شحن سيارتك الكهربائية للاستفادة من الطاقة "النظيفة" عندما يكون لديك استهلاك أعلى.



ويتوفر Grid Forecast في تطبيق Home على أجهزة iPhone وiPad وMac وApple Watch التي تعمل بالتحديثات التي سيتم إصدارها قريبًا هذا الخريف، مع إطلاق iOS 17 للعامة في 18
سبتمبر وهو متاح أيضًا كأداة iOS أو أحد تعقيدات وجه الساعة وسيعمل في الولايات المتحدة المجاورة.



إن استخدام الطاقة النظيفة أو الطاقة المولدة بواسطة الرياح أو الطاقة الشمسية أو الكهرباء المنتجة باستخدام انبعاثات أقل يمكن أن يقلل من تأثيرك على المناخ عند استخدام الكهرباء في منزلك.



وعلى الرغم من أن أول تطبيق من Apple لهذه الميزة كان يدويًا بالكامل فأنت بحاجة إلى إلقاء نظرة على تطبيق Home لمعرفة متى تكون الطاقة أنظف ثم تحديد ما إذا كنت تريد شحن EV الخاص بك ، فمن الممكن ربطه ب إذا ومتى تدعم Apple ميزات إدارة الطاقة أصلاً في منصة المنزل الذكي الخاصة بها.



لدى Apple بالفعل ميزة شحن الطاقة النظيفة التي قدمتها مع iOS 16.1 والتي تهدف إلى شحن هاتفك عند توفر طاقة أنظف ، ويجب أن تكون أتمتة الأجهزة المنزلية الذكية لفعل الشيء نفسه هي الخطوة الطبيعية التالية. حتى Microsoft يمكنها جدولة تحديث Windows الخاص بك في الوقت الذي يتوفر فيه المزيد من الطاقة الخضراء.



يتمتع المنزل الذكي بموقع فريد للمساعدة هذا النوع من إدارة الطاقة، وقد أتاحت منصات المنزل الذكي الأخرى ميزات مماثلة. على سبيل المثال، SmartThings Energy من سامسونج هي خدمة تتيح لك عرض استخدام الطاقة في الوقت الفعلي من أجهزتك المتصلة وتقدم نصائح حول طرق تقليل استخدام الطاقة.



وأضافت سامسونج مؤخرًا ميزات الذكاء الاصطناعي تقدم بعض ميزات توفير الطاقة والتكامل مع خدمة خرائط الكهرباء لعرض معلومات في الوقت الفعلي حول مصادر الطاقة لديك وكثافتها الكربونية، مما يساعدك على إدارة البصمة الكربونية بشكل أفضل.



وتقول Apple إن Grid Forecast يستخدم البيانات التي تجمع بين معلومات الشبكة والانبعاثات والطقس لتظهر لك في رسم بياني بسيط عندما تكون الطاقة نظيفة أو أقل نظافة ، كما إنها بداية جيدة لإدارة الطاقة المنزلية، ولكن إضافة القدرة على كيفية ووقت استخدام منزلك لهذه الطاقة النظيفة أمر ضروري لجعل هذا أكثر من مجرد نقطة بيانات أخرى.







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