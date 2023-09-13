أبل ترد على فرنسا: Iphone 12 متوافق مع قواعد الإشعاع

طلبت هيئة مراقبة الإشعاع ANFR من شركة أبل يوم الثلاثاء وقف مبيعات أجهزة iPhone 12 في فرنسا بعد الاختبارات التي قالت إنها أظهرت أن معدل الامتصاص النوعي للهاتف (SAR) – وهو مقياس لمعدل طاقة الترددات الراديوية التي يمتصها الجسم من قطعة من المعدات – كان مرتفعاً بدرجة أعلى من المسموح به قانونًا.

وقالت الوكالة الوطنية للترددات، أو ANFR، إنها سترسل وكلاء إلى متاجر أبل والموزعين الآخرين للتحقق من أن النموذج لم يعد يُباع.

وأضافت الوكالة، التي تدير الترددات اللاسلكية في فرنسا وتختبر الهواتف بشكل دوري للتحقق من تعرض الإنسان للموجات الكهرومغناطيسية، إنها تتوقع من شركة أبل "أن تنشر جميع الوسائل المتاحة لوضع حد لعدم الامتثال".

وأضافت أن الفشل في التصرف سيؤدي إلى سحب أجهزة iPhone 12

التي تم بيعها بالفعل للمستهلكين.

ردت شركة Apple إنها زودت ANFR بالعديد من نتائج مختبرات أبل وطرف ثالث مستقل تثبت امتثالها لجميع لوائح ومعايير SAR المعمول بها في العالم.

وقالت إنها تطعن في نتائج مراجعة AFNR وستواصل التواصل مع الوكالة لإظهار امتثالها.

كشفت AFNR إن المعامل المعتمدة وجدت أن الجسم يمتص الطاقة الكهرومغناطيسية بمعدل 5.74 واط لكل كيلوغرام خلال اختبارات تحاكي عندما يكون الهاتف ممسكا باليد أو محفوظا في جيب البنطلون، والمعيار الأوروبي هو معدل امتصاص محدد يبلغ 4.0 واط لكل كيلوغرام.

وأضافت ANFR أن الاختبارات أظهرت أن الهاتف يتوافق مع ما يسمى بمعايير body-SAR عندما يكون في جيب السترة أو الحقيبة.

وقال وزير الدولة الفرنسي للاقتصاد الرقمي، جان نويل بارو، إن تحديث البرنامج سيكون كافيا لإصلاح مشكلات الإشعاع المرتبطة بالهاتف الذي تبيعه الشركة الأمريكية منذ عام 2020.

وقال لصحيفة لو باريزيان اليومية في مقابلة في وقت متأخر من يوم الثلاثاء: "من المتوقع أن ترد شركة أبل في غضون أسبوعين"، مضيفًا: "إذا فشلوا في القيام بذلك، فأنا على استعداد لطلب سحب جميع أجهزة iPhone 12 المتداولة.

لا تقوم شركة Apple بتقسيم مبيعاتها حسب البلد أو الطراز، حيث بلغ إجمالي إيراداتها حوالي 95 مليار دولار أمريكي في أوروبا العام الماضي، مما يجعل المنطقة ثاني أكبر منطقة بعد الأمريكتين، وتشير بعض التقديرات إلى أنها باعت أكثر من 50 مليون جهاز iPhone العام الماضي في أوروبا.

وقالت ANFR إنها اختبرت مؤخرًا 141 طرازًا من الهواتف المحمولة، بما في ذلك iPhone 12 وقالت الوكالة: إذا اختارت شركة Apple تحديث هواتفها، فيجب التحقق من ذلك بواسطة ANFR.

وضع الاتحاد الأوروبي حدود الأمان لقيم معدل الامتصاص النوعي (SAR) المرتبطة بالتعرض للهواتف المحمولة، مما قد يزيد من خطر الإصابة ببعض أشكال السرطان، وفقًا لدراسات علمية.

في عام 2020، قامت فرنسا بتوسيع اللوائح التي تتطلب من تجار التجزئة عرض القيمة الإشعاعية للمنتجات على العبوات بما يتجاوز الهواتف المحمولة، بما في ذلك الأجهزة اللوحية والأجهزة الإلكترونية الأخرى.