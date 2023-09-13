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أكبر مميزات هواتف آيفون الأغلى من آبل لعام 2023

9/13/2023 2:32:55 PM
(MENAFN- Youm7) أعلنت شركة آبل عن سلسلة هواتفها الجديدة ل"آيفون 15 "في مؤتمرها السنوي، وموعد توافرها في الأسواق، بالإضافة إلى طرق الحجز، حيث سيتعين على المشترين الانتظار لمدة 10 أيام أخرى للحصول عليها.



ويعد آيفون 15 برو وآيفون 15 برو ماكس، مركز الجذب بميزات ملفتة للنظر، حيث قامت شركة آبل بإجراء ترقيات كبيرة ونقوم بإدراج أكبر الميزات في أغلى أجهزة آيفون لعام 2023:



أخف أجهزة آيفون على الإطلاق
يتميز كل من iPhone 15 Pro وiPhone 15 Pro Max بتصميم قوي وخفيف الوزن من التيتانيوم، ما يجعلها أخف أجهزة آيفون برو التي صنعتها على الإطلاق.



زر الإجراء الجديد كليًا
استبدلت آبل زر كتم الصوت بزر إجراء جديد تمامًا، يمكن للمستخدمين الاختيار بين الوصول بسرعة إلى الكاميرا أو المصباح اليدوي؛ تنشيط المذكرات الصوتية وأوضاع التركيز والترجمة وميزات إمكانية الوصول مثل المكبر.



أول معالج "برو" في أجهزة آيفون
قامت شركة آبل بتجهيز iPhone 15 Pro و15 Pro Max بمعالج A17 Pro يوفر تحسينات على الأداء، كمل أصبحت وحدة المعالجة المركزية الجديدة أسرع بنسبة تصل إلى 10 بالمائة مع تحسينات في البنية الدقيقة والتصميم.



وأصبح المحرك العصبي Neural Engine الآن أسرع بما يصل إلى 2x، مع تشغيل ميزات مثل التصحيح التلقائي والصوت الشخصي في iOS 17.



كما تضمن ألعاب تشبه وحدة التحكم لأول مرة على آيفون

ما يفعله معالج A17 Pro هو أنه يعزز أداء الألعاب.



ويجلب iPhone 15 Pro عناوين وحدات التحكم مثل Resident Evil Village وResident Evil 4 وDeath Stranding وAssassin's Creed Mirage إلى iPhone.



قدرات تكبير أفضل على آيفون


يوفر iPhone 15 Pro Max أطول تكبير بصري على الإطلاق على آيفون: 5x عند 120 ملم





7 عدسات كاميرا في جهاز آيفون واحد
تسمح الكاميرا الأساسية للمستخدمين بالتبديل بين ثلاثة أطوال بؤرية شائعة - 24 ملم، و28 ملم، و35 ملم - وحتى اختيار واحد كإعداد افتراضي جديد.





بالإضافة إلى تقنية ProRAW بدقة 48 ميجابكسل، تدعم الكاميرا الرئيسية أيضًا صور HEIF بدقة 48 ميجابكسل بدقة أكبر 4 مرات، كذلك يتميز iPhone 15 Pro بكاميرا مقربة مقربة 3x موسعة.



​تقنية Smart HDR الجديدة كليًا لتصوير أفضل
يلتقط Smart HDR الجديد الأهداف والخلفية من خلال عروض أكثر واقعية لألوان البشرة، تحتوي الصور أيضًا على ميزات أكثر سطوعًا وألوان متوسطة أكثر ثراءً وظلال أعمق، كما تقول شركة آبل.



تصوير أفضل في الإضاءة المنخفضة
تدعي شركة آبل أنه مع طرازات iPhone 15 Pro ، يصبح الوضع الليلي أفضل مع تفاصيل أكثر وضوحًا وألوان أكثر حيوية.



يتم تشغيله بواسطة المحرك الضوئي، بما في ذلك صور الوضع الليلي، التي يتم تمكينها بواسطة الماسح الضوئي LiDAR.



يأتي USB-C إلى أجهزة آيفون
يستخدم كلا الطرازين موصل USB‐C، وهو الأول من نوعه لجهاز آيفون، كما توفر خيار نفس الكابل لشحن iPhone وMac وiPad وAirPods Pro المحدث (الجيل الثاني).




يمكن للمستخدمين أيضًا شحن AirPods أو آبل ووتش مباشرة من آيفون باستخدام موصل USB‐C. يدعم iPhone 15 Pro وiPhone 15 Pro Max منفذ USB 3 لسرعات نقل بيانات تصل إلى 10 جيجابت في الثانية، أي أسرع بما يصل إلى 20 مرة من ذي قبل.



العثور على أصدقاء باستخدام أجهزة آيفون
يتميز كلا الطرازين بشريحة النطاق فائق العرض من الجيل الثاني، مما يتيح لجهازي آيفون المزودين بهذه الشريحة الاتصال بثلاثة أضعاف النطاق كما كان من قبل.



يمكن لمستخدمي آيفون 15 مشاركة مواقعهم والعثور على بعضهم البعض، حتى في الأماكن المزدحمة.







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