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الدفاع المدني ينفذ فرضية لصافرات الإنذار بمنطقة تبوك

9/13/2023 2:32:18 PM
(MENAFN- Al Watan) تنفذ المديرية العامة للدفاع المدني اليوم، فرضية إطلاق صافرات الإنذار في مدينة تبوك، ومحافظات ضباء، والوجه، وأملج، وتيماء، وحقل، والبدع, وذلك في تمام الساعة الـ (1) ظهرًا.
وأوضحت المديرية أن هذه التجربة ضمن التجارب الدورية التي تنفذها المديرية على صافرات الإنذار في جميع مناطق المملكة، والتي تهدف إلى التأكد من كفاءة أنظمة صافرات الإنذار وجاهزيتها.

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