الدفاع المدني ينفذ فرضية لصافرات الإنذار بمنطقة تبوك

الدفاع المدني ينفذ فرضية لصافرات الإنذار بمنطقة تبوك
التاريخ
9/13/2023 2:32:18 PM
(MENAFN- Al Watan) تنفذ المديرية العامة للدفاع المدني اليوم، فرضية إطلاق صافرات الإنذار في مدينة تبوك، ومحافظات ضباء، والوجه، وأملج، وتيماء، وحقل، والبدع, وذلك في تمام الساعة الـ (1) ظهرًا.
وأوضحت المديرية أن هذه التجربة ضمن التجارب الدورية التي تنفذها المديرية على صافرات الإنذار في جميع مناطق المملكة، والتي تهدف إلى التأكد من كفاءة أنظمة صافرات الإنذار وجاهزيتها.
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