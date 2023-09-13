اعتماد برنامج زمالة طب الأطفال حديثي الولادة بمستشفى الولادة والأطفال بتبوك
التاريخ
9/13/2023 2:32:18 PM
(MENAFN- Al Watan) حصل مستشفى الولادة والأطفال بتبوك على اعتماد الهيئة السعودية للتخصصات الصحية كمركز تدريبي لطب الأطفال حديثي الولادة وذلك لمدة 48 شهراً ابتداءً من تاريخ 2024/1/1م حيث تم استيفاء كافة معايير ومتطلبات الهيئة وبلغ عدد إجمالي الطاقة الاستيعابية القصوى للمتدربين المسجلين بالبرنامج بجميع المستويات 6 متدربين.
وأوضحت (صحة تبوك) أن هذ الاعتماد يعد حافزاً لتقديم مخرجات وخدمات طبية ذات جودة عالية متوافقة مع المعايير المطلوبة ويعكس المستويات العالية التي تحظى بها المنشآت الصحية بالمنطقة وتوفر كافة إمكانات التدريب الفنية والطبية والإدارية مما يسهم - بإذن الله - في رفع مستوى كفاءة الأداء ووجود كوادر متخصصة في المجالات كافة لتقديم الرعاية الصحية للمرضى والمراجعين.
MENAFN13092023000089011017ID1107062580
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.