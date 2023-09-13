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اعتماد برنامج زمالة طب الأطفال حديثي الولادة بمستشفى الولادة والأطفال بتبوك

9/13/2023 2:32:18 PM
(MENAFN- Al Watan) حصل مستشفى الولادة والأطفال بتبوك على اعتماد الهيئة السعودية للتخصصات الصحية كمركز تدريبي لطب الأطفال حديثي الولادة وذلك لمدة 48 شهراً ابتداءً من تاريخ 2024/1/1م حيث تم استيفاء كافة معايير ومتطلبات الهيئة وبلغ عدد إجمالي الطاقة الاستيعابية القصوى للمتدربين المسجلين بالبرنامج بجميع المستويات 6 متدربين.
وأوضحت (صحة تبوك) أن هذ الاعتماد يعد حافزاً لتقديم مخرجات وخدمات طبية ذات جودة عالية متوافقة مع المعايير المطلوبة ويعكس المستويات العالية التي تحظى بها المنشآت الصحية بالمنطقة وتوفر كافة إمكانات التدريب الفنية والطبية والإدارية مما يسهم - بإذن الله - في رفع مستوى كفاءة الأداء ووجود كوادر متخصصة في المجالات كافة لتقديم الرعاية الصحية للمرضى والمراجعين.

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