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السجن سنتين لمتهمين قاموا بحيازة المخدرات بقصد التعاطي

9/13/2023 2:32:18 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلنت النيابة العامة أن نيابة المخدرات بالنيابة العامة بمحافظة جدة أنهت إجراءات التحقيق مع مواطنين ومقيمين بتهمة حيازة المخدرات بقصد التعاطي وجرى إيقافهم وإحالتهم للمحكمة المختصة.
وانتهت إجراءات الترافع الجزائي بإدانة المتهمين بما نسب إليهم، والحكم بسجنهم المدة الأعلى للعقوبة، البالغة "سنتين" من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.
وأكدت النيابة العامة أنها ماضية بحزم في مباشرة إجراءاتها الجزائية المشددة في كافة جرائم المخدرات، وإحالة المتهمين فيها إلى المحكمة المختصة، للمطالبة بإيقاع العقوبات الرادعة، حماية للمجتمع من هذه الآفة الخطيرة التي تهدد الأمن والصحة.

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