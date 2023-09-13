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خادم الحرمين الشريفين يأمر بترقية وتعيين 155 قاضيًا بوزارة العدل

9/13/2023 2:32:18 PM
(MENAFN- Al Watan) أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله -، أمرَه الكريم بترقية وتعيين (155) قاضيًا بوزارة العدل في مختلف درجات السلك القضائي.
وأكد وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، أن الأمر الكريم وما تضمنه من ترقية وتعيين، يأتي امتدادًا للدعم المتواصل من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله - بمرفق القضاء.
وسأل الصمعاني المولى - عز وجل - أن يجزي خادم الحرمين الشريفين وولي العهد، خير الجزاء، وأن يُوفق أصحاب الفضيلة القضاة لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة - أيدها الله - في إقامة العدل.

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