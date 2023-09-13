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السودان احتدام المعارك في دارفور والبرهان يزور تركيا

9/13/2023 2:31:09 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) قتل العشرات في مدينة نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور إثر احتدام المعارك بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، بحسب ما أفاد شهود ومصدر طبي.
وأفاد مصدر طبي بمستشفى نيالا وكالة فرانس برس عن «مقتل 40 من المدنيين على الاقل جراء قصف جوي طال سوقين شعبيين وعدد من أحياء المدينة».
والشهر الماضي فر أكثر من خمسين ألف شخص من مدينة نيالا، ثاني أكبر مدن السودان من حيث عدد السكان بعد العاصمة، نتيجة استمرار الحرب.
وقتل 47 شخصا على الأقل وأصيب العشرات الاحد الفائت جراء غارات جوية على سوق في الخرطوم، وفق ما أفادت مصادر محلية، في هجوم يعد الأكثر حصدا للضحايا منذ اندلاع الحرب قبل خمسة أشهر.
جاء ذلك فيما وصل قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان إلى تركيا، وسط مساع لتكثيف الجهود الديبلوماسية لإنهاء الحرب.
وأفاد بيان من مجلس السيادة الانتقالي بأن «رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة وصل إلى العاصمة التركية أنقرة».
ويجري البرهان «مباحثات مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تتناول مسار العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها».
وأشار البيان إلى أن وزير الخارجية المكلف على الصادق ومدير جهاز المخابرات العامة الفريق أول أحمد إبراهيم رافقا البرهان خلال الزيارة.
وغادر البرهان من مطار مدينة بورتسودان في شرق البلاد بعد أن انتقل الشهر الماضي ليتمركز بها بعدما ظل في مقر القيادة العامة للجيش وسط الخرطوم خلال الشهور الأربعة الأولى من الحرب.
وتعد تركيا المحطة الخامسة للبرهان خارج البلاد منذ أواخر اغسطس الماضي، إذ بدأ جولاته بزيارة مصر، أعقبتها زيارات الى جنوب السودان وقطر وإريتريا.
الى ذلك، أعلن مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الى السودان فولكر بيرتيس استقالته من منصبه، محذرا من خطر تحول النزاع الى «حرب أهلية»، وذلك بعد أشهر من تصنيفه شخصا غير مرغوب به من قبل السلطات في الخرطوم.
وقال بيرتيس أمام مجلس الأمن الدولي «أتوجه بالشكر الى الأمين العام على هذه الفرصة والثقة التي منحني إياها، لكنني طلبت منه إعفائي من مهامي».
وقدم بيرتيس تقريرا عن النزاع الذي اندلع منتصف أبريل الماضي بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو، محملا الطرفين مسؤولية استمراره.
وقال «ما بدأ كنزاع بين تشكيلين عسكريين يمكن أن يتحول الى حرب أهلية فعلية»، مشيرا الى أن المعارك «لا تظهر أي مؤشر على التهدئة ولا يبدو أي طرف قريبا من نصر عسكري حاسم».
وشدد بيرتيس على ضرورة «أن نفهم طرفي النزاع بأنه لا يمكنهما التصرف في ظل إفلات كامل من العقاب وعليهما تحمل تبعات الجرائم المرتكبة».

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