Wednesday, 13 September 2023 11:09 GMT

توقيف خمسة عسكريين صرب مشتبه بقتلهم العشرات في مذبحة سربرنيتسا

9/13/2023 2:31:09 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أوقفت الشرطة البوسنية خمسة عسكريين سابقين من صرب البوسنة يشتبه في تورطهم في مذبحة سربرنيتسا عام 1995، في إطار عملية نفذتها في شرق البلاد، حسبما أعلنت النيابة العامة.
ويشتبه في أن يكون هؤلاء الرجال وهم «قادة وأعضاء سابقون» في قوات صرب البوسنة «شاركوا في اعتقال وقتل نحو 70 رجلا وفتى بوسنيا، وامرأة» بين 15 و23 يوليو 1995 كما جاء في بيان للنيابة العامة المكلفة جرائم الحرب في البوسنة.
ووقع الضحايا في الأسر في فلاسينيتسا وسيكوفيتشي أثناء محاولتهم الفرار من جيب سربرنيتسا الذي كان آنذاك «منطقة محمية» من الأمم المتحدة سيطرت عليه قوات صرب البوسنة في 11 يوليو 1995، بحسب المصدر نفسه.
كما اتهم المشتبه بهم «باستخدام معدات بناء والقيام بأنشطة لإخفاء الجثث».
وقتل نحو ثمانية آلاف رجل وفتى بوسني خلال أيام في يوليو 1995 في منطقة سربرنيتسا على يد قوات الجنرال الصربي البوسني راتكو ملاديتش، في مذبحة وصفها القضاء الدولي بانها «إبادة جماعية».
وكان معظم ضحايا هذه المجزرة مسجونين ثم قتلوا رميا بالرصاص ودفنوا في عشرات المقابر الجماعية.
وقد تم حتى الآن نبش رفات سبعة آلاف من ضحايا المذبحة والتعرف عليها وإعادة دفن أغلبها في مقبرة مركز تذكاري في بوتوكاري، قرب سريبرينيتسا.
واعتقل راتكو ملاديتش في عام 2011 وحكم عليه القضاء الدولي بعد عشر سنوات بالمؤبد بتهمة الإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب خلال النزاع في البوسنة (1992-1995) الذي خلف 100 ألف قتيل.
ودانت العدالة الدولية والمحلية في البوسنة وصربيا أكثر من خمسين شخصا في اطار مذبحة سربرنيتسا، بحسب تقرير لمركز «ميموريال».

MENAFN13092023000130011022ID1107062521

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث