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الصين أول دولة تعين سفيرا بأفغانستان في ظل إدارة طالبان

9/13/2023 2:31:08 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أصبحت الصين أول دولة تعين رسميا سفيرا جديدا في أفغانستان منذ سيطرة حركة «طالبان» على السلطة بعد أن قدم سفيرها أوراق اعتماده في حفل أقيم بالعاصمة كابول.
ولم تعترف أي حكومة أجنبية رسميا بـ «طالبان»، ولم تقل بكين إذا كان تعيين السفير يشير إلى أي خطوات أوسع نحو الاعتراف الرسمي بالحركة.
وقالت وزارة الخارجية الصينية في بيان «هذا هو التناوب الطبيعي لسفير الصين في أفغانستان، ويستهدف مواصلة دفع الحوار والتعاون بين الصين وأفغانستان. سياسة الصين تجاه أفغانستان واضحة وثابتة».
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية في إدارة طالبان لوكالة «رويترز»، إن المبعوث الجديد تشاو شينغ هو أول سفير دولة يتولى المنصب منذ أغسطس 2021 حين تولت «طالبان» السلطة مع انسحاب القوات الأجنبية بقيادة الولايات المتحدة من البلاد بعد 20 عاما.
وقال نائب المتحدث باسم حكومة طالبان بلال كريمي، في بيان، إن الملا محمد حسن آخند القائم بأعمال رئيس الوزراء في إدارة طالبان قبل أوراق اعتماد المبعوث الجديد في حفل.
ونشر مكتب المتحدث باسم إدارة طالبان صورا لمراسم أقيمت في القصر الرئاسي الأفغاني حظي فيه السفير الصيني الجديد بترحيب من مسؤولين من بينهم آخند ووزير الخارجية بالوكالة أمير خان متقي.
وتولى سفير الصين السابق لدى أفغانستان وانغ يو منصبه عام 2019 وأنهى فترة عمله الشهر الماضي.
وهناك ديبلوماسيون آخرون في كابول يحملون لقب سفير، لكن جميعهم تولوا مناصبهم قبل تولي «طالبان» مقاليد السلطة.
ومنذ ذلك الحين أرسلت دول وهيئات أخرى، مثل باكستان والاتحاد الأوروبي ديبلوماسيين كبار لقيادة البعثات الديبلوماسية باستخدام لقب «القائم بالأعمال»، وهو ما لا يتطلب تقديم أوراق اعتماد سفير إلى الدولة المضيفة.

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