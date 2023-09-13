Wednesday, 13 September 2023 11:09 GMT

حكومة جديدة في اليابان تضم 5 وزيرات

9/13/2023 2:31:08 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أجرى رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا تعديلا وزاريا في حكومته مع تغيير ملحوظ في حقيبتي الخارجية والدفاع فضلا عن زيادة كبيرة في عدد النساء.
يتولى كيشيدا (66 عاما) السلطة منذ أكتوبر 2021، وتراجعت شعبيته في الأشهر الأخيرة مما أضعف موقعه كرئيس للحزب الديموقراطي الليبرالي (يمين محافظ) بينما من المقرر إجراء انتخابات داخلية العام المقبل.
واستبدل وزير خارجيته يوشيماسا هاياشي لتحل محله يوكو كاميكاوا السياسية المخضرمة التي تبلغ من العمر 70 عاما وشغلت منصب وزيرة العدل مرارا بين عامي 2014 و2021.
وهي المرة الأولى منذ 19 عاما التي تتولى فيها امرأة حقيبة الشؤون الخارجية في اليابان.
وتنضم 5 نساء إلى الحكومة الجديدة مقارنة باثنتين سابقا من بين 19 وزيرا.
وعلى الرغم من أن زيادة عدد النساء مازالت محدودة، إلا أنها تعادل العدد القياسي للوزيرات في اليابان في عامي 2001 و2014.
والعلامة الرمزية الأخرى للتجديد هي أن 11 من أصل 13 عضوا جديدا في الحكومة سيتولون حقيبة وزارية لأول مرة.
وحل محل وزير الدفاع ياسوكازو همادا، مينورو كيهارا (54 عاما) الذي شغل سابقا منصب السكرتير البرلماني للدفاع (2013-2014) وكان المستشار الخاص لرئيس الوزراء للشؤون الأمنية من 2019 إلى 2021.
وكيهارا عضو في الكتلة البرلمانية المؤيدة لتعزيز العلاقات مع تايوان.

MENAFN13092023000130011022ID1107062519

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث