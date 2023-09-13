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قمة بين بوتين وكيم في قاعدة فضاء روسية

9/13/2023 2:31:08 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أكد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون أن لقاءه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هو «نقطة انطلاق» لتعزيز العلاقات بين البلدين. وقال كيم متحدثا باللغة الكورية، في تصريحات نقلها التلفزيون الرسمي الروسي، «أعتقد أن لقائي مع الرئيس بوتين سيكون بمنزلة نقطة انطلاق للارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستوى جديد». جاء ذلك بعدما اختتم الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون محادثاته الرسمية والتي استمرت نحو ساعتين مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في اجتماع نادر في قاعدة «فوستوتشني» الفضائية بأقصى الشرق الروسي. وتعهد الجانبان خلال مباحثاتهما بتقديم الدعم للكل من بلديهما وجعل ذلك على «رأس الأولويات».
وبعد تكهنات حول مكان اللقاء، استقبل بوتين كيم في أحدث موقع لإطلاق الصواريخ الفضائية، وصافحه بحماسة لنحو 40 ثانية قائلا «أنا سعيد برؤيتك.. هذه هي قاعدتنا الفضائية الجديدة».
بعد ذلك، جال بوتين وكيم في منشأة جمع مركبات «أنغارا» الفضائية ومجمع إطلاق «سويوز-2»، وذلك قبل أن يجريان محادثات رسمية بمشاركة وفود البلدين استمرت نحو ساعتين قبل أن يجتمعا حول مأدبة عشاء رسمية. ويحمل الاجتماع في قاعدة الفضاء بعدا رمزيا، خاصة أن بيونغ يانغ فشلت مرتين مؤخرا في محاولة وضع قمر اصطناعي للتجسس العسكري في المدار.
وتعهد الزعيم الكوري الشمالي تعزيز العلاقات مع موسكو، وقال إن بلده المعزول سيقف «دائما إلى جانب روسيا»، وقال كيم «دائما ما عبرنا عن الدعم الكامل وغير المشروط لكل الإجراءات التي تتخذها الحكومة الروسية».
من جهته، قال الرئيس الروسي إن موسكو ستساعد بيونغ يانغ على بناء أقمار اصطناعية، ملمحا إلى أن البلدين قد يناقشان أيضا التعاون العسكري، ولفت بوتين لصحافيين بالقول «نناقش كل المواضيع دون تسرع. كل الملفات على الطاولة. لدينا الوقت لذلك».

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