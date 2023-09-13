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المغرب المساعدات تتدفق على القرى المدمرة ومخاوف من انهيارات جديدة وهطول أمطار مفاجئة

9/13/2023 2:31:08 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) كثفت فرق الإنقاذ في المغرب جهودها في القرى التي دمرها الزلزال رغم تضاؤل آمال العثور على ناجين بعد خمسة أيام على الكارثة التي خلفت قرابة ثلاثة آلاف قتيل، وذلك بالتوازي مع فتح طرق وتوسعة مسالك جبلية لإيصال المساعدات للقرى النائية.
وأعلنت وزارة الداخلية المغربية أن معظم الضحايا قد دفنوا، مؤكدة أن السلطات «تواصل جهودها لإنقاذ وإجلاء الجرحى والتكفل بالمصابين من الضحايا.. وفتح الطرق التي تضررت جراء الزلزال».
وتواجه فرق الإنقاذ المغربية المدعومة بجهد دولي من بريطانيا وإسبانيا والإمارات وقطر، تضاريس وعرة حيث ضرب الزلزال في عمق مناطق جبلية تضم قرى متناثرة ونائية.
وسويت العديد من تلك القرى بالأرض، خصوصا أن أبنيتها في الغالب طينية، مثل قرية إنغيد في منطقة الحوز جنوب مراكش (وسط).
كذلك تواجه الفرق المتخصصة تحدي تكرار انهيارات صخرية بسبب هزات ارتدادية، وفق مسؤول في وزارة التجهيز المغربية.
وقال مسؤول في وزارة التجهيز لوكالة فرانس برس امس إن فرقا متخصصة تواصل العمل على فتح مسالك ثانوية ضيقة وسط الجبال، لتأمين الوصول إلى قرى صغيرة.
وأكد أن «الطريق الرئيسية المؤدية لدائرة إغيل حيث مركز الزلزال قد فتحت وأيضا لقرية أغبار المجاورة».
وفي موازاة عمليات الإغاثة وفتح الطرق، تواجه السلطات تحدي إيواء الأسر التي فقدت بيوتها، حيث أقيمت عدة خيام قرب البيوت المهدمة.
ففي بلدة أمزميز، على بعد نحو 60 كيلومترا جنوب مراكش، على الطريق المؤدي لتلك القرى الجبلية، وزعت القوات المسلحة المغربية خياما على السكان الذين فقدوا بيوتهم.
لكن ذلك لا يمنع استمرار قلق الناجين وتساؤلات حول مصيرهم، حيث يخشى بعضهم على الخصوص من هطول المطر او هزات ارتدادية جديدة.
وينتظر الناجون من الزلزال في طوابير طويلة للحصول على مساعدة بعدما فقدوا منازلهم. لكن الخيم الصفراء المتواضعة التي حصلوا عليها تشهد على انعدام اليقين الذي ينتظرهم.
ووصلت قوافل المساعدات الخاصة التي يديرها أفراد أو جمعيات، بأعداد كبيرة إلى حد شكلت ازدحامات على الطرق الضيقة في المنطقة. لكن هناك أيضا قرى يصعب الوصول إليها.
وعلى مسافة 15 كيلومترا جنوب أمزميز، في الجبال، توجد قرية إينيغيدي المدمرة.
ورغم أن غرفة الصلاة في مسجدها لم تتضرر نسبيا واقتصرت أضرارها على انهيار جدار، فإن مساحات واسعة من القرية تحولت إلى كومة من الخشب والحجارة المستخدمة في بناء المساكن التقليدية.
وأرسلت خيم إلى إينيغيدي نصبها السكان ووضعوا فيها بعض المتعلقات.
ونصب محمد عمادة (33 عاما) خيمته على قطعة أرض ترابية بجوار منزله المتضرر، لكن زوجته لطيفة تبدو غير متحمسة.
وقالت لطيفة البالغة 24 عاما «لا أريد أن أنام في خيمة. أشعر كأنني في الشارع». لكن الخيمة ليست أكثر ما يزعجها وأوضحت «أشعر بأن قلبي محطم. أنا خائفة من المستقبل».

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