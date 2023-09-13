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اتهامات ترامب في قلب تحقيقات الجمهوريين الرامية لعزل بايدن

9/13/2023 2:31:08 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أطلق النواب الجمهوريون في مجلس النواب الاميركي تحقيقا بشأن إمكانية عزل الرئيس جو بايدن، وهو أمر مازال مستبعدا إلى حد بعيد، وتبدو الاتهامات الجنائية الموجهة الى سلفه الجمهوري دونالد ترامب في قلب هذا التحرك. ويتهم النواب الجمهوريون الرئيس الديموقراطي بايدن بأنه «كذب» على الشعب الأميركي بشأن تعاملات نجله هانتر التجارية في الخارج المثيرة للجدل.
جاء ذلك بعد أربع سنوات، من تصويت الكونغرس لصالح عزل ترامب عام 2019 «لابتزازه أوكرانيا في محاولة فاشلة للحصول على معلومات تضر بفرص فوز منافسه حينذاك جو بايدن بالانتخابات».
وأعلن رئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن ماكارثي بأنه سيأمر بتحقيق بهدف لعزل الرئيس الديموقراطي، وهي خطوة يطالب بها ترامب وداعموه اليمينيون في الكونغرس منذ شهور.
وأطلق مكارثي التحقيق لمحاولة عزل بايدن بعد أقل من أسبوعين من نقل موقع «بريتبارت نيوز» عنه قوله إن الأمر سيتطلب تصويتا كاملا في مجلس النواب للبدء.
لكن بينما كانت تصرفات ترامب التي دعمت عزله موثقة، إلا أن الديموقراطيين وحتى بعض الجمهوريين يصرون على أن رئيس لجنة الإشراف التابعة لمجلس النواب جيمس كومر (وهو من بين الجمهوريين الذين يقودون التحقيق) لا يملك أدلة حتى الآن على ارتكاب بايدن مخالفات.
ويتهم كومر «عائلة بايدن» من دون ذكر اسم الرئيس صراحة و«أعوانها» بالحصول على دفعات يتجاوز قدرها 20 مليون دولار من كيانات خارجية.
ومع تمكن الجمهوريين من السيطرة على مجلس النواب في انتخابات منتصف الولاية التي نظمت في 2022، وجد حلفاء ترامب الأدوات القانونية التي تمكنهم من الانتقام.
وأفادت اللجنة البرلمانية المكلفة بأن التحقيق ينظر في «استغلال نفوذ» من قبل من يسميها ترامب على الدوام «عائلة بايدن الإجرامية».
وقالت اللجنة امس الاول إن التحقيق «يكشف أن جو بايدن سمح لعائلته بتسويقه كعلامة تجارية حول العام لإثراء عائلة بايدن».
وأضافت أنها «ستعمل على تعقب الوقائع لضمان محاسبة بايدن لاستغلاله منصبا عاما لتحقق عائلته مكاسب مالية».
ودافع رئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن مكارثي عن نفسه، بشأن ما إذا كان تحقيق المساءلة لعزل الرئيس بايدن يتطلب تصويتا كاملا في مجلس النواب، قائلا إن سلفه الديموقراطية نانسي بيلوسي هي من بدأت السابقة.
وفي سبتمبر 2019، غرد مكارثي بأن بيلوسي لا يمكنها إطلاق تحقيق لعزل الرئيس دونالد ترامب آنذاك دون تصويت كامل في مجلس النواب.
وأجرى الديمقراطيون في مجلس النواب تحقيقا بشأن المساءلة لمدة 5 أسابيع قبل التصويت على قرار في أكتوبر 2019 يحدد قواعد المرحلة العامة من التحقيق وتم عزل ترامب في ديسمبر 2019.
وأعلنت بيلوسي عن إجراء تحقيق ثان لعزل ترامب بعد يومين أحداث 6 يناير 2021، ومرة أخرى دون تصويت في مجلس النواب في بداية التحقيق وتم عزل ترامب في 13 يناير ولم تنته أي من محاكمات ترامب في مجلس الشيوخ بالإدانة.

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