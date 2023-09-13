التعليم والتفكير التطويري

اليوم ونحن في القرن الواحد والعشرين، نجد أنفسنا من جديد وسط أصوات تتعالى منادية بأهمية التعلم مدى الحياة، ولم تعد مسألة اختيارية من أجل تطوير الذات فقط، بل بات توجها حتميا، وضرورة اقتصادية لمواجهة التحديات الحالية المتعددة.

الإنسان عندما يتعلم فإنه يكون مدفوعا بالحاجة البشرية الواقعية إلى التعلم طلبا لحياة أفضل في الدنيا، وهذا أمر مفهوم ومقبول، لكنه كذلك ينبغي أن يتعلم طلبا لارتقاء روحه وقلبه، وانضباط عقله وجوارحه، ومعرفته لنفسه، فيحسن الفهم لمعنى الحياة والتعامل مع تحدياتها المختلفة، فالتعلم ينمي ويعزز الانفتاح والازدهار في المستوى الفكري.

نطمح لمجتمع مميز علميا وفكريا، يكون على علم ودراية بحلول المشكلات التي تواجه الناس، والتي يمكن أن تساعدهم على مواجهة العقبات اليومية التي تعترض كل شخص.

ما ذكره ألفين توفلر في كتابه «صدمة المستقبل»: «الأميون في القرن الواحد والعشرين لن يكونوا أولئك الذين لا يستطيعون القراءة أو الكتابة، بل أولئك الذين لا يستطيعون الفهم والتعلم وإعادة التعلم مدى الحياة». وورد فيه أيضا قوله: «من خلال تعليم الطلاب كيفية التعلم، والتعلم عن التعلم، وإعادة التعلم، فإن التعليم يكتسب طاقة هائلة وقوة متجددة. وعلى هذا النحو لن يكون الأميون غدا هم أولئك الذين لا يستطيعون القراءة، ولكن أولئك الذين لم يتعلموا كيف يتعلمون».

وفي ظل حالة عدم اليقين بشأن أنواع المهارات التي ستتطلبها وظائف المستقبل، من الضروري أن تقوم المؤسسة التربوية والتعليمية بإعداد الطلاب بما هو أكثر من المهارات الأساسية للقراءة والكتابة، وينبغي للطلاب أن يكونوا قادرين على تفسير المعلومات، وصياغة الآراء، والإبداع، والتواصل الجيد، والتعاون، والتمتع بالمرونة.

من الأهمية بمكان تعليم الطلاب مهارات التفكير النقدي، وتدريبهم منذ الصغر على تحليل ونقد الظواهر، والمعلومات، والادعاءات، لمعرفة ما إذا كانت صحيحة أو غير صحيحة، بدلا من التسليم التلقائي.

التكوين تكوين عقل وفكر، تنمية التفكير، والتحرر من التبعية بجميع صورها المختلفة، وهو ما يحتم علينا ضرورة ردم هذه الفجوة في نظامنا التعليمي، حتى لا تبقى أجيالنا في عداد الأجيال المتلقية لثقافة ومنتج الآخر من دون أن تسهم في صناعتها!

بالرغم من أهمية التفكير، وتنمية التفكير بمختلف مستوياته، فإن مناهج التعليم مع الأسف تجاهلت تنميته في الطلاب، فمؤسسات التعليم، ومقرراته، وأساليبه، ووسائله، تركز على التلقين والحفظ المجرد، وتتجاهل التفكير، والإبداع، والابتكار، والبحث، والتأمل، والتحليل، والاستنتاج.

التعليم اليوم لا يقتصر على ما يتلقاه الطالب في الحصة الدراسية، ولم تعد غاية في حد ذاتها، بل وسيلة للتعليم والتدريب على مهارات التفكير العليا، حتى يصبح الطالب قادرا على مواجهة التحديات، وحل المشكلات، وصناعة القرارات المناسبة.

إن نجاح أي نظام تعليمي يستوجب الوضوح التام في الهدف والغاية والمقصد، الذي يسعى إلى تشكيل فكر ووجدان النشء عليه، ويتطلب كذلك استشعار المسؤولية من طرف المعلم والمتعلم، وكذلك اختيار الوسائل الكفيلة بتحقيق الهدف والغاية المقصودة.

إن العقلية النقدية ليست بضاعة تقتنى، ولا معرفة جاهزة يمكن ترجمتها أو نقلها، إنها ببساطة تربية استراتيجية ترتبط بآليات ذهنية وعضوية وآليات اجتماعية متداخلة، فليس من الأهمية أن تعطي الإجابة الصحيحة دائما، بل من الأهمية بمكان أن تعلم الطلاب كيف يفكرون ويصلون إلى الإجابة الصحيحة بأنفسهم، والبحث عن الحقيقة بدلا من الاعتماد على ما يقوله الآخرون.

عز الكلام: إذا أرادت المؤسسة التعليمية والتربوية أن تستعيد دورها التربوي كما السابق، عليها تنشئة وإعداد الأجيال تنشئة متكاملة، روحيا، وعقليا، وبدنيا، وتفعيل التربية الفكرية، والتفكير خارج صناديق الكتاب والمناهج الدراسية، عليهم أن يسلكوا طريق المنهج والحجة والدليل والبرهان، في تلقيهم المعلومات، وفي البحث عنها، وفي تحليلها وتناولها.. فلنعلمهم كيف يتعلمون، وكيف يفكرون تفكيرا نقديا وإبداعيا.





[email protected]