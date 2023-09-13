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الظل الخفي

9/13/2023 2:30:43 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) للحرية المالية العالمية وجه سلبي يمثل انعكاس الظل لسياسات الاقتصاد المفتوح بكياناتها الخــفية الشرعية المستترة وغير الشرعية المـــتزايد نموها بشكل كبـــير باتجاه مـــواز لبرمجــة الهــيكلة الرأسمالية الاقتصادية لكـــل الدول المتقدمة والنامــية، سواء في الأنشطة التجارية غير المشروعة وفقا لتصنيف منظمة الـنزاهة المالية العالمية التي اشتملت على عدة قطاعات من بينها الاتجار بالممنوعات أو الأعضاء البشرية أو في الموارد الطبيعية والأصول الثقافية على نحو مخالف للقواعد القانونية، بالإضافة للأنشطة المشروعة غير الرسمية التي لا تقيد في السجلات الحكومية ولا يعرف قيمة أرباحها الفعلية، أو الصورية المغاير نشاطها الفعلي لما هو ثابت في الأوراق الرسمية والتي قد تأخذ اليوم صورا أخرى أقرب للاحتكار التنافسي.
فارتفاع مستوى الضرائب ونوعيتها والفساد الإداري والاجتماعي يسهم تبعا في تفشي النزعة الفردية وخصوصا مع غياب الحوكمة القياسية العادلة، مما يدفع أصحاب الأنشطة التجارية بإسدال الستار والتوجه للاقتصاد الخفي لزيادة الأرباح لاسيما أصحاب المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، وهذا بدوره يكون له بالغ الأثر على الكفاءة الاقتصادية في الدول لإخلاله بالموازنة العامة، ولزيادة ملاءة أصحاب الاقتصاد الخفي عن الاقتصاد المعلن أي زعزعة الاستقرار المحلي للسياسة النقدية والمالية.
ولتجنب تلك المخاطر، نستحدث فكرة الاستثمار الضريبي والتي تتلخص في استقطاع نسبة محددة من مبالغ الضريبة واستثمارها في المشاريع الحكومية على أن يتحصل الفرد على فائدة مقسمة على شكل أسهم مالية تؤخذ لمرة واحدة في نهاية السنة المالية عن كل مرة يدفع فيها مبلغ الضريبة المقررة عليه، لتشجيع الأفراد على المثول للأحكام والقوانين النظامية والمالية المتبعة في الدول بهدف تحسين جودة الحياة وتحقيق العدالة المجتمعية.


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