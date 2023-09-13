ميناء مبارك.. نواة المنطقة الحرة
التاريخ
9/13/2023 2:30:43 PM
(MENAFN- Al-Anbaa)
توجيه مجلس الوزراء لاستكمال مشروع ميناء مبارك حدث مهم وجدير بالاهتمام كونه مصدرا رئيسيا لتنويع مصادر الدخــل لاقتصادنا الوطني، ولكــن باعتقادي أن ذلك يمكن أن يتحــقق على أرض الواقع بطرح المشروع كمرفق استثماري على نمط «منطقة حرة» تتم إدارته من قبل الشركات المتخصصة في إدارة الموانئ العالمية والمناطق الحرة والتي يتم تصنيفها كل سنة ضمن قائمة أفضل شركات إدارة موانئ في العالم، تتصدرها هيئة موانئ سنغافورة ومثيلتها في هونغ كونغ والأوروبية في روتردام وغيرها من ضمن القوائم التي تنشر وتعلن سنويا.
ولعل ميناء مبارك يتمتع بميزات فريدة من ناحية الموقع والمساحة وقربه من أكبر سوقين يتمتعان بكثافة سكانية ضخمة تتجاوز 150 مليون نسمة (العراق وإيران) وتعتمد على استيراد أكثر من 90% من ضرورات الحياة لديها، نحتاج بالفعل إلى التفكير الجدي في خلق منطقة صناعية حرة لوجستية تستوعب وتستقبل البواخر الكبيرة ذات السعة الضخمة لتكون منطقة حرة تقدم جميع الخدمات من ساحات تخزين الحاويات والمصانع الخفيفة وإعادة التصدير وتفريغ السفن ذات الحمولات السائلة وخزانات لتخزين الوقود والمشتقات النفطية، ترافقها محطة لخدمة وتعبئة البواخر، وكذلك مرفق لتصدير نفط الكويت من الآبار الشمالية، وما إلى ذلك من خدمات على نمط المناطق الحرة العالمية التي تعتبر بوابة الاستثمار وتـدفق الرساميل المحلية والأجنبية التي ترغب بتوطين صناعاتها قرب الأسواق المستهلكة في المنطقة.
المشروع يتجاوز مشروع «ميناء» إلى «منطقة حرة متكاملة» ويحتاج الى نظرة جدية ودراسة فنية دقيقة لتحقيق أكبر قيمة مضافة من هذا المشروع على الدولة ومواطنيها والمستثمرين وبوابة واسعة لاستيعاب الطاقات الشابة التي تبحث عن فرص عمل، الفرصة كبيرة مواتية في هذه الأيام لطرح المشروع في مناقصة دولية تشترط التشغيل الآلي والإلكتروني (الرقمي) وإعداد البنية التحتية التي تتيح للمستثمرين المصدرين للدول المجاورة الاستفادة من تلك الخدمات وبالتالي انعكاس هذا الاستثمار على الكويت واقتصادها.
للعلم أن حجم التجارة والاستيراد وإعادة التصدير من المناطق الحرة في الخليج للدول المجاورة يتجاوز 59% من الحجم الإجمالي في تلك المناطق.
الأمل كبير أن تتم دراسة هذا الموقع على مستوى راق بحيث يضاهي الموانئ العالمية التي تضمن التفريغ السريع والخدمات اللوجستية السريعة التي تخدم أرباب السفن الضخمة الحجم لاستخدام هذا المرفق.
الأسواق العالمية مليئة بالنماذج الناجحة للدراسة والاطلاع لاستثمار هذا المرفق الاقتصادي البديل لتنويع مصادر الدخل في وطننا الحبيب الكويت.
Alterkait_hamad@
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