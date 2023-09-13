ميناء مبارك.. نواة المنطقة الحرة

توجيه مجلس الوزراء لاستكمال مشروع ميناء مبارك حدث مهم وجدير بالاهتمام كونه مصدرا رئيسيا لتنويع مصادر الدخــل لاقتصادنا الوطني، ولكــن باعتقادي أن ذلك يمكن أن يتحــقق على أرض الواقع بطرح المشروع كمرفق استثماري على نمط «منطقة حرة» تتم إدارته من قبل الشركات المتخصصة في إدارة الموانئ العالمية والمناطق الحرة والتي يتم تصنيفها كل سنة ضمن قائمة أفضل شركات إدارة موانئ في العالم، تتصدرها هيئة موانئ سنغافورة ومثيلتها في هونغ كونغ والأوروبية في روتردام وغيرها من ضمن القوائم التي تنشر وتعلن سنويا.

ولعل ميناء مبارك يتمتع بميزات فريدة من ناحية الموقع والمساحة وقربه من أكبر سوقين يتمتعان بكثافة سكانية ضخمة تتجاوز 150 مليون نسمة (العراق وإيران) وتعتمد على استيراد أكثر من 90% من ضرورات الحياة لديها، نحتاج بالفعل إلى ‏التفكير الجدي في خلق منطقة صناعية حرة لوجستية تستوعب وتستقبل البواخر الكبيرة ذات السعة الضخمة لتكون منطقة حرة تقدم جميع الخدمات من ساحات تخزين الحاويات والمصانع الخفيفة وإعادة التصدير وتفريغ السفن ذات الحمولات السائلة وخزانات لتخزين الوقود والمشتقات النفطية، ترافقها محطة لخدمة وتعبئة البواخر، وكذلك مرفق لتصدير نفط الكويت من الآبار الشمالية، وما إلى ذلك من خدمات على نمط المناطق الحرة العالمية التي تعتبر بوابة الاستثمار وتـدفق الرساميل المحلية والأجنبية التي ترغب بتوطين صناعاتها قرب الأسواق المستهلكة في المنطقة.

‏المشروع يتجاوز مشروع «ميناء» إلى «منطقة حرة متكاملة» ويحتاج الى نظرة جدية ودراسة فنية دقيقة لتحقيق أكبر قيمة مضافة من هذا المشروع على الدولة ومواطنيها والمستثمرين وبوابة واسعة لاستيعاب الطاقات الشابة التي تبحث عن فرص عمل، الفرصة كبيرة مواتية في هذه الأيام لطرح المشروع في مناقصة دولية تشترط التشغيل الآلي والإلكتروني (الرقمي) وإعداد البنية التحتية التي تتيح للمستثمرين المصدرين للدول المجاورة الاستفادة من تلك الخدمات وبالتالي انعكاس هذا الاستثمار على الكويت واقتصادها.

للعلم أن حجم التجارة والاستيراد وإعادة التصدير من المناطق الحرة في الخليج للدول المجاورة يتجاوز 59% من الحجم الإجمالي في تلك المناطق.

الأمل كبير أن تتم دراسة هذا الموقع على مستوى راق بحيث يضاهي الموانئ العالمية التي تضمن التفريغ السريع والخدمات اللوجستية السريعة التي تخدم أرباب السفن الضخمة الحجم لاستخدام هذا المرفق.

الأسواق العالمية مليئة بالنماذج الناجحة للدراسة والاطلاع لاستثمار هذا المرفق الاقتصادي البديل لتنويع مصادر الدخل في وطننا الحبيب الكويت.



