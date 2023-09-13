Wednesday, 13 September 2023 11:08 GMT

الصبر.. والشكوى

9/13/2023 2:30:43 PM
(MENAFN- Al-Anbaa)

أعجب كما يعجب غيري من أناس، سامحهم الله، من كثرة الشكوى والتذمر على كل ما يكدر خاطرهم من أمور الحياة المتشعبة. لا ننسى أن الإنسان خلق في كبد، وهي الحياة، وما تحيط بنا من سعادة وشقاء ومن يسر وعسر ومن صحة وراحة بال إلى عكس هذا. كم من البشر نصادفهم في حياتنا عندما نلتقي بهم بعد انقطاع فترة من الزمن بسرعة البرق يلقون عليك شكواهم من مرض، أو من مشاكل الحياة، أو من عدم تحقيق آمالهم وأحلامهم، من عدم زواج بناتهم، وعدم تيسير أمور كثيرة بدنياهم و.. و.. و.. والشكوى لله. لحظات تقف معهم يسردون قصة حياتهم التعيسة لك، أما ما يتمتعون به من ملذات الحياة الكثيرة التي لديهم فإنهم لا يعرضونها عليك. فقط يحسسونك بأنهم تعساء، والعكس صحيح، فقط إسقاط همومهم وشكواهم لديك. نحن لا نتحمل أمورا كثيرة في حياتنا، ولكن نشكو لله فقط في السجود، وفي كل لحظة متعنا بها الله بالعافية وراحة البال، وما تعسر ندعو الله لنا وللمسلمين أن ييسره.
نحن بحاجة إلى رحلة مع النفس نتجرد فيها من كل المشاكل التي نعلمها التي أثقلت كاهلنا، وأتعبت عيشتنا، وسببت لنا الضيق والضجر والألم النفسي.
نحن كبشر بحاجة لأن نكون لله أقرب.. أن نبث له شكوانا.. لله فقط، فهو القادر الذي إن شكونا له كل همومنا بسجدة واحدة ننهض وقد أشرقت أرواحنا وأنارت الظلام الذي في قلوبنا حتى لو لم يأت الحل بوقته، ففي الصبر والثقة بالله راحة عجيبة.
والأجمل أننا إن شكونا له في كل لحظة تزداد الراحة النفسية وشعورنا بالتخفف كما لو كنا عصافير حرة نحلق في السماء، وتتدفق الحلول والخير تلو الخير، ويكفي أننا كبشر مؤمنون بما كتبه الله لنا قبل أن نولد نشعر بسعادة عارمة بعد أن نشكو إليه وندعوه عز وجل، والله يحب العبد اللحوح في الدعاء.
كثير من الناس يقول «الشكوى لغير الله مذلة»، فالأحرى بالعبد إن لم يحسن الصبر على البلاء والقضاء وأفضى به الضعف إلى الشكوى أن تكون شكواه إلى الله تعالى، فهو القادر على إزالة البلاء، وذل العبد لمولاه عز والشكوى إلى غيره ذل، وإظهار الذل للعبد مع كونه عبدا مثله ذل قبيح.
إن المسلم الصابر المحتسب يكره الشكوى إلى الخلق، والشكوى وإن كانت فيها راحة إلا أنها تدل على ضعف وذل، والصبر عليها دليل على قوة.. أحبابي احتفظوا بمشاكلكم فكل لديه أمر وشكوى، وانشروا التفاؤل وتصغير الحزن وتكبير الفرح وبثوا شكواكم لمن يعلم سركم ونجواكم.

MENAFN13092023000130011022ID1107062512

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث