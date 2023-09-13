Wednesday, 13 September 2023 11:08 GMT

احتلال واختلال العقول

9/13/2023 2:30:43 PM
(MENAFN- Al-Anbaa)

العاقل من رد نفسه عن هواها وردعها ونأى بنفسه عن كل ما يشينها، وقد سمي العقل عقلا لأنه يعقل صاحبه عن التورط في المهالك، والمرء العاقل الرشيد جامع لأمره ورأيه، يحسب للعواقب حسابها، فالعقل زينة ونعمة حبا الله تعالى بها عباده، وميزه به عن غيره من المخلوقات، فبالعقل نميز بين الخير والشر والصح والخطأ، فهو ينير دروبنا ويهدينا سواء السبيل، وإذا سلب العقل من الإنسان أصبح بلا قيمة، فيتصرف تصرفات غير مسؤولة وغير لائقة، فعلينا أن نحمد الله حمدا كثيرا على نعمة العقل وأن نستخدمه فيما يعود بالخير علينا، لا بما يضرنا.
وكان السلف الصالح يقولون: ما عصى الله أحد حتى يغيب عقله، لأنه لو حضر عقله لحجز بينه وبين المعصية، وعندما يُحتل العقل لا شك أنه سيعتل ويختل، وتختلف المفاهيم التي كان عليها المرء وتتغير مبادئه، ويصبح في عالم آخر، والمغريات حولنا كثيرة والفتن أكثر، والمنة على من هداه الله، وقد انساق خلف هذه المغريات كثير من الناس، مع أنه حري بالإنسان العاقل أن ينتبه لما حوله، ويحجز نفسه عنها، وكـــما ترون فقد تغيرت المفاهيم وتراجعت المثل وانتكست العادات وفشا الكذب بين الناس، وانتشرت المظاهر الزائفة الخادعة الكاذبة، وصارت لها أهمية قصوى، حتى تكاد تكون حقيقة ونصدقها، وبات تقييم الناس بمظاهرهم وبما يملكون من أموال، حتى صرنا نعــاني ضعفا ملحوظا في أخلاقنا.
فنحن بالفعل نعيش أزمة أخلاق، مع أن نبينا الكريم عليه أفضل الصلاة والتسليم بعث ليتمم مكارم الأخلاق، والنهي القاطع عن مساوئ الأخلاق، فما قيمة المرء إن نزع منه الحياء؟ وهو شعبة من شعب الإيمان، ليس هناك مجتمع مثالي في هذه الدنيا، ولكن هناك خطوطا لا يمكن تجاوزها وقد اجتازها البعض دون الالتفات إلى القيم والمبادئ، وحتى المنابر الإعلامية أصبحت مرتعا للشتائم والتهديد بلا وازع من ضمير أو أدنى إنصاف، وصار الجار لا يأمن جاره، وزادت الجرائم عن حدها، وصارت الحرية بلا سقف، فلنعد إلى قيمنا التي تربينا عليها وتميزنا بها، فبها نقوم وننهض ويعم الأمن ولا رجوع لها إلا بالعودة الى الله تعالى، ودمتم سالمين.

MENAFN13092023000130011022ID1107062511

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث