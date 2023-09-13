«تغريبة القافر» للكاتب والروائي زهران القاسمي، هي الرواية الفائزة بالجائزة العالمية للرواية العربية لعام 2023. في بدء سطور مقالنا نتقدم بالتبريكات لسلطنة عُمان وقيادتها والمسؤولين على الثقافة العمانية وأهل الثقافة ومحبيها في سلطنة عُمان على هذا الفوز، وبصفة خاصة وشخصية نهنئ الكاتب «زهران القاسمي» بفوزه وبرصده بأن يكون أول عماني ينال هذه الجائزة، وذاك التميز، ونقول له: ألف مبروك على الفوز.

حالفني الحظ بعد فوز زهران القاسمي بالجائزة بأن أسمعه وأتبادل معه أطراف الحديث على يومين متتاليين:

٭ اللقاء الأول.. كانت دعوة موجهة لنا من الروائي طالب الرفاعي لأمسية روائية أقامها المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب في مهرجان صيفي ثقافي 15، وكانت الأمسية تحت عنوان «حضور البيئة في الأعمال الروائية» كان كاتبنا «زهران القاسمي» هو من يقدمها والذي أدار الندوة أ.طالب الرفاعي.. بعيدا عن حيثيات الحوار الذي تميز بالعديد من الخصوصية عندما تحدث كاتبنا عن حياته الشخصية وعشقه للبيئة العمانية وطبيعة عمله وهواياته، كما تميز الحديث بالعذوبة والشفافية والتلقائية، ووضح لنا حديث الروائي الكثير من الأبعاد الشخصية والأدبية لـ «زهران القاسمي»، إلا أن ما استوقفني من هذا الحوار جملة قالها عندما تحدث عن روايته الفائزة «تغريبة القافر»: بأنها حكاية قروية وليست بحكاية شعبية، وأصبح السؤال يراودني للقاء الثاني!

٭ اللقاء الثاني.. كانت الدعوة الثانية التي تلقيتها أيضا من المبدع الروائي طالب الرفاعي لافتتاح الموسم الثاني عشر لملتقاه الثقافي في منزله، وكان خير افتتاح للمتلقي بأن تكون أمسية للشاعر والروائي «زهران القاسمي»، فبالأمس أبحرنا في حروف الروائي، أما اليوم فتمتعت مسامعنا بسماع شعر «زهران القاسمي»، وجهان لعملة ثقافية نادرة «الشعر - الرواية». ما أجمل أن تجمع الصورة والأصل بين القلم والإحساس والفكر في شخصية واحدة هي «زهران القاسمي»!

بعد الانتهاء من الأمسية الشعرية، حالفني الحظ أن أتبادل أطراف الحديث مع شاعرنا عن السؤال الذي استوقفني بالأمس عندما قال: هي حكاية قروية وليست بحكاية شعبية، وكان سؤال لزهران القاسمي: ألم يحن الوقت لأن يكون لنا حكاياتنا الشعبية الخاصة بالخليج العربي وتقسم إلى كل من: الحكايات القروية، الحكايات الصحراوية والحكايات البحرية؟ وتصبح لنا حكاياتنا الشعبية الخاصة بمنطقة الخليج؟ وانتهى الحديث بيننا باتفاق على معنى الحكاية الشعبية والحكاية القروية وتصميمي على أنه حان الوقت لأن تكون لنا حكاياتنا الشعبية الخاصة بمنطقتنا الخليجية.

مسك الختام: يبدأ التاريخ بحكاية ومن ثم قد تصبح تلك الحكاية أسطورة وحضارة ومن هذا وذاك يبقى مكنون الحكاية قد يختلف من منطقة إلى أخرى ومن شعب إلى آخر، ولكن يبقى التاريخ يحافظ على أصل الحكاية.



