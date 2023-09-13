Wednesday, 13 September 2023 11:08 GMT

أسعار النفط تستقر قرب أعلى مستوى في 10 أشهر

9/13/2023 2:30:39 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



استقرت أسعار النفط الأربعاء، بعد ارتفاعها إلى أعلى مستوى في 10 أشهر عقب صدور توقعات من منظمة“أوبك” والولايات المتحدة تفيد بأن تخفيضات الإنتاج ستؤدي إلى تراجع المعروض في السوق خلال الأشهر المقبلة.
واقترب سعر خام غرب تكساس الوسيط في التداولات من 89 دولاراً للبرميل، بعد ارتفاعه بنسبة 1.8% يوم الثلاثاء. وتوقعت منظمة الدول المصدرة للبترول عجزاً يناهز 3.3 مليون برميل يومياً في الربع الرابع، فيما توقعت إدارة معلومات الطاقة الأميركية عجزا أكثر تواضعاً بنحو 230 ألف برميل.
وصرح وارن باترسون، رئيس استراتيجية السلع الأولية في مؤسسة“آي إن جي غروب” (ING Groep) في سنغافورة:“هذه البيانات ستدفع البعض إلى التشكيك في تصريحات (أوبك) بأن هدفها الرئيسي هو الحفاظ على توازن السوق، لأن الأرقام التي أصدرتها لا تظهر ذلك، كما سيثير هذا قلق بعض الدول المستهلكة الرئيسية إلى حد ما بسبب مخاوف زيادة الأسعار”.
وأضافت التوقعات الصعودية مزيد من الزخم إلى مسيرة الارتفاع التي بدأها النفط منذ منتصف يونيو الماضي، حينما قيدت المملكة العربية السعودية وروسيا الإنتاج، وشهد الطلب الأميركي والصيني مرونة نسبياً. ومن المتوقع نشر وكالة الطاقة الدولية تقريرها الشهري يوم الأربعاء، الذي ستقدم فيه مزيد من المؤشرات حول أوضاع السوق.
من جانبه، قال معهد البترول الأميركي –الممول من القطاع- إن مخزونات الخام الأميركية على مستوى البلاد ارتفعت بمقدار 1.17 مليون برميل الأسبوع الماضي، مع زيادة مخزونات البنزين ونواتج التقطير أيضاً. رغم هذا، انخفضت المخزونات في مركز تخزين النفط الرئيسي في كوشينغ بولاية أوكلاهوما بمقدار 2.42 مليون برميل. ومن المتوقع نشر البيانات الأميركية الرسمية في وقت لاحق يوم الأربعاء.-(وكالات)



MENAFN13092023000072011014ID1107062508

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث